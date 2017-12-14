"Самарские коммунальные системы" снова пойдут в народ

В пятницу, 15 декабря, с 16:00 до 20:00 в ТРК "Космопорт" будет работать выездной Центр обслуживания клиентов "Самарских коммунальных систем".
"Самарские коммунальные системы" в октябре организовывали работу выездных Центров обслуживания клиентов (ЦОК) в двух торгово-развлекательных центрах Самары. Абонентам такая идея очень понравилась, и СКС снова выезжают в один из крупнейших ТРК города.
В эту пятницу, 15 декабря, с 16:00 до 20:00 выездной ЦОК будет работать в ТРК "Космопорт". Его посетители смогут узнать о наличии и сумме задолженности, на месте оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, получить необходимые справки и информацию. Также самарцы смогут ознакомиться с условиями традиционной акции "В Новый год - без старых долгов" и сразу же принять в ней участие.
По мнению коммунальщиков, предпраздничных хлопот будет меньше, если совместить поход по магазинам с оплатой услуг водоснабжения и водоотведения.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...