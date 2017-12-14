"Самарские коммунальные системы" снова пойдут в народ

В пятницу, 15 декабря, с 16:00 до 20:00 в ТРК "Космопорт" будет работать выездной Центр обслуживания клиентов "Самарских коммунальных систем".

"Самарские коммунальные системы" в октябре организовывали работу выездных Центров обслуживания клиентов (ЦОК) в двух торгово-развлекательных центрах Самары. Абонентам такая идея очень понравилась, и СКС снова выезжают в один из крупнейших ТРК города.

В эту пятницу, 15 декабря, с 16:00 до 20:00 выездной ЦОК будет работать в ТРК "Космопорт". Его посетители смогут узнать о наличии и сумме задолженности, на месте оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, получить необходимые справки и информацию. Также самарцы смогут ознакомиться с условиями традиционной акции "В Новый год - без старых долгов" и сразу же принять в ней участие.

По мнению коммунальщиков, предпраздничных хлопот будет меньше, если совместить поход по магазинам с оплатой услуг водоснабжения и водоотведения.