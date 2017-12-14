Самарцы оборудовали в Татарстане теплицу с коноплей

Сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Нурлатскому району Татарстана вместе с работниками Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Самарской области пресекли деятельность теплицы, где выращивалась конопля, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Полицейские обнаружили теплицу в Нурлатском районе Татарстана. Помещение было оборудовано для культивирования наркосодержащих растений: там были отопительные приборы, термодатчики, освещение и система вентиляции. Также оперативники нашли кусты конопли высотой 50-80 см. Экспертиза показала, что масса изъятого наркотика в высушенном виде составила более 1 кг. Также полицейские изъяли у задержанных семена конопли.

По данным правоохранителей, подпольную нарколабораторию организовали жители Самарской области 28 и 30 лет. Один из них в 2016 г. приобрел дом в Нурлатском районе и приспособил одну из надворных построек под теплицу.

В отделе МВД России по Нурлатскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование в крупном размере наркосодержащих растений").