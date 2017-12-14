Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за вовлечение подростка в кражу машины

В Самаре возбудили уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обманом, угроз или иным способом", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во время расследования кражи автомобиля, пропавшего от дома на ул. Антонова-Овсеенко, дознаватели У МВД России по Самаре обнаружили, что в преступление вовлекли несовершеннолетнего.

По версии правоохранителей, судимый за кражу и угон 19-летний житель области, подозреваемый в хищении машины, привлек к участию в хищении знакомого 14-летнего парня. Он пообещал подростку дать денег после реализации автомобиля.