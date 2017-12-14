Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за вовлечение подростка в кражу машины

В Самаре возбудили уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обманом, угроз или иным способом", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Во время расследования кражи автомобиля, пропавшего от дома на ул. Антонова-Овсеенко, дознаватели У МВД России по Самаре обнаружили, что в преступление вовлекли несовершеннолетнего.
По версии правоохранителей, судимый за кражу и угон 19-летний житель области, подозреваемый в хищении машины, привлек к участию в хищении знакомого 14-летнего парня. Он пообещал подростку дать денег после реализации автомобиля.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?