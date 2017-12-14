В Самаре на дублерах Московского шоссе и ул. Ново-Садовой до апреля запрещена остановка транспорта

С 12 декабря на дублерах Московского шоссе и ул. Ново-Садовой для качественного зимнего содержания дорог и для безопасности дорожного движения на зимний период будут установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" (3.27), "Работает эвакуатор" (8.24) и "Время действия" (8.5.7), сообщает ГКП Самарской области АСАДО.
Ограничение вводится до 1 апреля 2018 года.
На дублере Московского шоссе ограничения действуют на следующих участках: от ул. Врубеля до ул. Луначарского; от XXII Партсъезда (ТЦ "Паркхаус") до ул. Жигулевской; от пр. Кирова до ул. Ташкентской; от Ракитовского шоссе до ул. 1-й квартал (п. Мехзавод).
На дублере ул. Ново-Садовой ограничение распространяется на такие участки: от ул. Ново-Садовой, 198а до ул. XXII Партсъезда; от ул. Академика Платонова до ул. Советской Армии; от ул. Советской Армии до ул. Ново-Садовой (местный проезд за ДК "Современник"); от пр. Кирова до ул. Губанова;
от ул. Советской Армии до ул. Ново-Садовой, 311г; от пр. Масленникова до ул. Николая Панова.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.