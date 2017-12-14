В Самаре на дублерах Московского шоссе и ул. Ново-Садовой до апреля запрещена остановка транспорта

С 12 декабря на дублерах Московского шоссе и ул. Ново-Садовой для качественного зимнего содержания дорог и для безопасности дорожного движения на зимний период будут установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" (3.27), "Работает эвакуатор" (8.24) и "Время действия" (8.5.7), сообщает ГКП Самарской области АСАДО.

Ограничение вводится до 1 апреля 2018 года.

На дублере Московского шоссе ограничения действуют на следующих участках: от ул. Врубеля до ул. Луначарского; от XXII Партсъезда (ТЦ "Паркхаус") до ул. Жигулевской; от пр. Кирова до ул. Ташкентской; от Ракитовского шоссе до ул. 1-й квартал (п. Мехзавод).

На дублере ул. Ново-Садовой ограничение распространяется на такие участки: от ул. Ново-Садовой, 198а до ул. XXII Партсъезда; от ул. Академика Платонова до ул. Советской Армии; от ул. Советской Армии до ул. Ново-Садовой (местный проезд за ДК "Современник"); от пр. Кирова до ул. Губанова;

от ул. Советской Армии до ул. Ново-Садовой, 311г; от пр. Масленникова до ул. Николая Панова.



