Двух жителей Похвистневского района задержали с метадоном

В Похвистневском районе полицейские задержали двух ранее судимых местных жителей 68 и 49 лет с метадоном, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Машину, в которой они были пассажирами, остановили на трассе Самара — Бугуруслан, неподалеку от с. Большая Ега. При досмотре у подозреваемых изъяли 125,9 г наркотика. По версии правоохранителей, мужчины перевозили запрещенное вещество из Самары в Похвистнево для сбыта.

В связи с этим возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны.