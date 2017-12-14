Двух жителей Похвистневского района задержали с метадоном

В Похвистневском районе полицейские задержали двух ранее судимых местных жителей 68 и 49 лет с метадоном, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Машину, в которой они были пассажирами, остановили на трассе Самара — Бугуруслан, неподалеку от с. Большая Ега. При досмотре у подозреваемых изъяли 125,9 г наркотика. По версии правоохранителей, мужчины перевозили запрещенное вещество из Самары в Похвистнево для сбыта.
В связи с этим возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?