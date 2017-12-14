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Энергетика ТЭК

Спецкор "Волжской коммуны" победил в общероссийском конкурсе "Энергия воды"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специальный корреспондент самарской областной общественно-политической газеты "Волжская коммуна" Петр Слизевич стал одним из победителей Девятого общероссийского конкурса журналистов "Энергия воды", который ежегодно проводит крупнейшая генерирующая компания России - ПАО "РусГидро".

Фото: Павел Дивин, "РусГидро"

Первое место было присуждено ему в номинации "Лучший автор", где состязались представители печатных и интернет-изданий. Ранее он уже занимал второе место в номинации "Лучший автор" конкурса "Энергия воды-2011".

Конкурс "Энергия воды" на лучшее освещение в средствах массовой информации темы развития возобновляемых источников энергии и тепловой энергетики в России проводится с 2008 года. В этом году в нем участвовали 46 журналистов и блогеров из разных регионов России. В конкурсную комиссию по семи номинациям было представлено более 250 работ.

Церемония награждения состоялась 13 декабря в московском офисе компании "РусГидро". На этот раз она прошла в рабочем формате, без традиционного участия топ-менеджмента, поскольку совпала по времени с заседанием совета директоров ПАО "РусГидро", на котором председательствовал вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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