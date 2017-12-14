Жительница Красноярского района утверждает, что фиктивно зарегистрировала родственников сожителя-мигранта

В Красноярском районе безработную 45-летнюю местную жительницу подозревают в фиктивной регистрации мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, с 25 мая 2016 г. по 25 октября 2017 г. женщина поставила на миграционный учет девять человек, приехавших из страны ближнего зарубежья. Но при этом она не собиралась предоставлять им место для проживания.

Сама подозреваемая утверждает, что регистрация нужна была родственникам ее сожителя, являющегося уроженцем одной из соседних республик.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.