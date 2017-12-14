Самара возглавила список городов с самым значительным ростом цен на шиномонтаж

За два года стоимость шиномонтажа в Самаре выросла на 9%. Такие данные опубликовал ресурс "2ГИС" по итогам собственного исследования.

В отчете отмечается, что это самый значительный показатель среди 15 городов-миллионников России. Тем не менее, в рейтинге по цене шиномонтажа Самара - на 11-м месте среди 15 крупнейших городов страны.

В целом по стране за два года шиномонтаж подорожал на 4%. Кроме Самары, в тройку лидеров по темпам роста вошли Пермь (8%) и Уфа (7%). Самое заметное сокращение стоимости шиномонтажа произошло в Москве (-4%) и Санкт-Петербурге (-2%). Но это не помешало им остаться лидерами по средней стоимости среди всех городов с населением свыше 1 млн человек.

В тройку городов с наиболее высокой стоимостью шиномонтажа вошел Екатеринбург, вытеснив оттуда Нижний Новгород. В уральской столице "переобувка" авто стала дороже на 5%, чем в 2015 г., и стоит в среднем 1082 руб. для колес R14. Самые доступные цены на шиномонтаж по-прежнему остаются в двух сибирских городах: в Красноярске и Омске. Омские автовладельцы в ноябре могли уложиться в 725 руб., красноярцы - в 777 рублей.

По данным "2ГИС", в российских миллионниках работают 11,5 тыс. шиномонтажных мастерских. В стоимость шиномонтажа входят снятие колес с авто, демонтаж и монтаж резины, балансировка и установка колес на машину. В ноябре в миллионниках за это просили в среднем от 1134 рублей.