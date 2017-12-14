Телефонного мошенника, обманувшего четырех человек, осудили в Самаре на два года

В Самаре суд вынес приговор С., которого обвиняли в четырех эпизодах телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 3 февраля 2017 г. находившийся в Самаре С. отправил смс с ложной информацией о блокировке банковской карты на номер телефона незнакомого мужчины, живущего в Кемерово. Получивший сообщение человек перезвонил. С. представился сотрудником банка, обманул потерпевшего и убедил его в отделении банка перевести 29,5 тыс. руб. на абонентский номер, находящийся в пользовании злоумышленника.

Аналогичным способом обвиняемый с 8 по 15 февраля 2017 г. похитил у жертв еще более 80 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.