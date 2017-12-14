Телефонного мошенника, обманувшего четырех человек, осудили в Самаре на два года

В Самаре суд вынес приговор С., которого обвиняли в четырех эпизодах телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, 3 февраля 2017 г. находившийся в Самаре С. отправил смс с ложной информацией о блокировке банковской карты на номер телефона незнакомого мужчины, живущего в Кемерово. Получивший сообщение человек перезвонил. С. представился сотрудником банка, обманул потерпевшего и убедил его в отделении банка перевести 29,5 тыс. руб. на абонентский номер, находящийся в пользовании злоумышленника.
Аналогичным способом обвиняемый с 8 по 15 февраля 2017 г. похитил у жертв еще более 80 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!