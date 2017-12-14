На пост мэра Самары претендуют профессор и инженер-конструктор

В комиссию по отбору кандидатур на должность главы Самары поступило четыре новых заявки. Так, документы подали инженер-конструктор АО "РКЦ "Прогресс", депутат Совета депутатов Промышленного района Самары Дмитрий Чиндин, профессор Самарского университета Всеволод Колпаков, директор ООО "Аврора" Вадим Букатин и логист-водитель в ИП Мельник Н.И.Николай Мельник.
ООО "Аврора", по данным ИАС Seldon Basis, принадлежит Марине Букатиной. Компания специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием.
Интересно, что с 5 декабря 2014 г. до конца марта 2017 г. Вадим Букатин являлся главой администрации сельского поселения Герасимовка Алексеевского района. Однако после проведения прокуратурой проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции его полномочия были досрочно прекращены.
Дело в том, что, согласно требованиям антикоррупционного законодательства, он как выборное должностное лицо не имел права заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении коммерческих организаций. Однако прокуратура обнаружила, что Букатин с 2013 г. являлся директором двух юридических лиц (по состоянию на сегодняшний день они ликвидированы. - Прим. ред.), а с декабря 2016 г. - учредителем и директором вновь образованной коммерческой организации.
При этом, представляя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, он, по данным прокуратуры, скрыл факт осуществления предпринимательской деятельностью и не указал полученные от нее доходы.
По итогам проверки прокурор района внес представление о досрочном удалении в отставку главы сельского поселения, и решением Собрания представителей сельского поселения 29 марта 2017 г. полномочия Вадима Букатина были досрочно прекращены.
Всеволод Колпаков преподает на кафедре конструирования и технологии электронных систем и устройств Самарского университета. В 2010 г. ему была присвоена научная степень доктора физико-математических наук.
Напомним, конкурсная комиссия принимает заявки до 18 декабря. На сегодня документы подали 20 человек.
Последние комментарии
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.