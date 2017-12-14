На пост мэра Самары претендуют профессор и инженер-конструктор

В комиссию по отбору кандидатур на должность главы Самары поступило четыре новых заявки. Так, документы подали инженер-конструктор АО "РКЦ "Прогресс", депутат Совета депутатов Промышленного района Самары Дмитрий Чиндин, профессор Самарского университета Всеволод Колпаков, директор ООО "Аврора" Вадим Букатин и логист-водитель в ИП Мельник Н.И.Николай Мельник.

ООО "Аврора", по данным ИАС Seldon Basis, принадлежит Марине Букатиной. Компания специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием.

Интересно, что с 5 декабря 2014 г. до конца марта 2017 г. Вадим Букатин являлся главой администрации сельского поселения Герасимовка Алексеевского района. Однако после проведения прокуратурой проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции его полномочия были досрочно прекращены.

Дело в том, что, согласно требованиям антикоррупционного законодательства, он как выборное должностное лицо не имел права заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении коммерческих организаций. Однако прокуратура обнаружила, что Букатин с 2013 г. являлся директором двух юридических лиц (по состоянию на сегодняшний день они ликвидированы. - Прим. ред.), а с декабря 2016 г. - учредителем и директором вновь образованной коммерческой организации.

При этом, представляя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, он, по данным прокуратуры, скрыл факт осуществления предпринимательской деятельностью и не указал полученные от нее доходы.

По итогам проверки прокурор района внес представление о досрочном удалении в отставку главы сельского поселения, и решением Собрания представителей сельского поселения 29 марта 2017 г. полномочия Вадима Букатина были досрочно прекращены.

Всеволод Колпаков преподает на кафедре конструирования и технологии электронных систем и устройств Самарского университета. В 2010 г. ему была присвоена научная степень доктора физико-математических наук.

Напомним, конкурсная комиссия принимает заявки до 18 декабря. На сегодня документы подали 20 человек.