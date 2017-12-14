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Законотворчество Власть и политика

Гендиректор похвистневского АО "Северный Ключ" стал депутатом губернской думы

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым депутатом Самарской губернской думы стал генеральный директор АО "Северный Ключ" Сергей Денщиков. Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе губдумы, на прошедшем сегодня, 14 декабря, внеочередном заседании депутату вручили значок и удостоверение.

Основным видом деятельности АО "Северный Ключ", по данным ИАС Seldon Basis, является разведение свиней.

2016 год предприятие завершило с выручкой в 672 млн руб. и чистой прибылью 611 тыс. рублей. Для сравнения: 2015 год АО "Северный Ключ" завершило с чистой прибылью 72,1 млн рублей.

В губернской думе Сергей Денщиков занял депутатское кресло Виктора Кузнецова, в ноябре перешедшего на работу в администрацию губернатора.

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Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?

Виталий Луканов 24 июня 2015 09:09 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.

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