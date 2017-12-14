Гендиректор похвистневского АО "Северный Ключ" стал депутатом губернской думы

Новым депутатом Самарской губернской думы стал генеральный директор АО "Северный Ключ" Сергей Денщиков. Как сообщили Волга Ньюс в пресс-службе губдумы, на прошедшем сегодня, 14 декабря, внеочередном заседании депутату вручили значок и удостоверение.

Основным видом деятельности АО "Северный Ключ", по данным ИАС Seldon Basis, является разведение свиней.

2016 год предприятие завершило с выручкой в 672 млн руб. и чистой прибылью 611 тыс. рублей. Для сравнения: 2015 год АО "Северный Ключ" завершило с чистой прибылью 72,1 млн рублей.

В губернской думе Сергей Денщиков занял депутатское кресло Виктора Кузнецова, в ноябре перешедшего на работу в администрацию губернатора.