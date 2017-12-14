Юрий Рожин об итогах проверки: "Конфеты свежие, произошла техническая ошибка"

В четверг, 14 декабря, в пресс-центре правительства Самарской области прошел брифинг врио вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрия Рожина.

Он рассказал журналистам об итогах проводимой проверки касательно срока годности конфет, которые раздаются детям к Новому году от имени врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, вечером 11 декабря к главе региона в социальной сети обратилась жительница Новокуйбышевска и сообщила, что дети получают новогодние подарки с конфетами, которые, согласно вкладышу в коробке, необходимо употребить до 15 февраля 2017 года.

"По поручению Дмитрия Игоревича Азарова была немедленно прекращена выдача подарочных наборов с конфетами. Параллельно этому сформирована оперативная проверочная комиссия. Экспертиза Роспотребнадзора показала, что конфеты из новогодних подарков произведены в конце ноября - начале декабря текущего года, т.е. они свежие. Их срок годности истекает в середине февраля 2018 года. Эта информация указана на коробках, в которые упаковали конфеты. Однако внутрь коробок были вложены вкладыши, где была указана неверная дата - 15 февраля 2017 года. Мы можем констатировать, что это техническая ошибка. Конфеты свежие, здоровью детей они не угрожали. Но это вопиющее нарушение", - отметил Юрий Рожин.

Врио вице-губернатора пояснил, что поставщик на момент утра 12 декабря доставил в муниципалитеты региона 392161 подарок, из них раздали только 2,8%.

"Поставщик свою вину не отрицает. Фасовка конфет происходила в их производственных помещениях в Чапаевске, листовка-вкладыш с ошибочной информацией была отпечатана в Самаре. Неправильную информацию в типографию подал именно поставщик", - подчеркнул Юрий Рожин.

Он отметил, что те, кто раздавал коробки с конфетами, не имели права вскрывать их и проверять содержимое.

"Подарочные наборы были упакованы в большие коробки, по 30 подарков в каждой, а те запечатаны специальной контрольной лентой от вскрытия упаковки. Тем не менее это не оправдывает сложившуюся ситуацию и тех, кто имеет к ней отношение", - заявил Рожин.

Он также сообщил, что члены комиссии связывались с жителями, которые после употребления конфет чувствовали недомогание и писали об этом в социальных сетях.

"Одна из родительниц не вышла на контакт. Вторая пояснила, что ребенок ел шоколад из коробки, у которого срок годности истекает в ноябре 2018 года, он чувствовал себя хорошо. Но нездоровилось ей - из этой коробки она съела несколько конфет. В итоге, увидев сообщения в социальных сетях, она связала свое недомогание с этим, у девушки возникли подозрения, что причина плохого самочувствия - в конфетах. Медицинская помощь ей не потребовалась", - пояснил Рожин.

В срок до 18 декабря 2017 г. поставщика обязали отозвать все поставленные в настоящее время подарочные наборы и произвести их замену. Кроме того, Роспотребнадзор примет меры административного наказания в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях в отношении поставщика, допустившего нарушение требований технического регламента Таможенного союза. В отношении должностных лиц правительства, допустивших эту ситуацию, применены меры дисциплинарной ответственности - объявлены выговоры.

"Дмитрий Игоревич Азаров поручил пересмотреть механизм взаимодействия с поставщиками продукции для исключения любой возможности возникновения подобных ситуаций. Такого не должно было случиться и однозначно не должно повториться. Думаю, это очевидно для всех. Что касается подрядчика, то он нам знаком - он неоднократно поставлял конфеты, и в будущем мы, безусловно, будем учитывать данный опыт работы с ним", - прокомментировал Юрий Рожин.