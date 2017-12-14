16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Руководителя самарской почты уволили после жалоб подчиненных на то, что он держал их в рабстве Ледокол вызволил грузопассажирский теплоход "Окский-35" из ледяного плена За сутки в Самаре расчистили более 500 крыш В Новокуйбышевске более 3,1 тыс. человек остались без тепла из-за аварии на теплотрассе Как выбрать новогоднюю елку и не прогадать

Общество

Юрий Рожин об итогах проверки: "Конфеты свежие, произошла техническая ошибка"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1491
Версия для печати

В четверг, 14 декабря, в пресс-центре правительства Самарской области прошел брифинг врио вице-губернатора - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрия Рожина.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Он рассказал журналистам об итогах проводимой проверки касательно срока годности конфет, которые раздаются детям к Новому году от имени врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, вечером 11 декабря к главе региона в социальной сети обратилась жительница Новокуйбышевска и сообщила, что дети получают новогодние подарки с конфетами, которые, согласно вкладышу в коробке, необходимо употребить до 15 февраля 2017 года.

"По поручению Дмитрия Игоревича Азарова была немедленно прекращена выдача подарочных наборов с конфетами. Параллельно этому сформирована оперативная проверочная комиссия. Экспертиза Роспотребнадзора показала, что конфеты из новогодних подарков произведены в конце ноября - начале декабря текущего года, т.е. они свежие. Их срок годности истекает в середине февраля 2018 года. Эта информация указана на коробках, в которые упаковали конфеты. Однако внутрь коробок были вложены вкладыши, где была указана неверная дата - 15 февраля 2017 года. Мы можем констатировать, что это техническая ошибка. Конфеты свежие, здоровью детей они не угрожали. Но это вопиющее нарушение", - отметил Юрий Рожин.

Врио вице-губернатора пояснил, что поставщик на момент утра 12 декабря доставил в муниципалитеты региона 392161 подарок, из них раздали только 2,8%.

"Поставщик свою вину не отрицает. Фасовка конфет происходила в их производственных помещениях в Чапаевске, листовка-вкладыш с ошибочной информацией была отпечатана в Самаре. Неправильную информацию в типографию подал именно поставщик", - подчеркнул Юрий Рожин. 

Он отметил, что те, кто раздавал коробки с конфетами, не имели права вскрывать их и проверять содержимое.

"Подарочные наборы были упакованы в большие коробки, по 30 подарков в каждой, а те запечатаны специальной контрольной лентой от вскрытия упаковки. Тем не менее это не оправдывает сложившуюся ситуацию и тех, кто имеет к ней отношение", - заявил Рожин.

Он также сообщил, что члены комиссии связывались с жителями, которые после употребления конфет чувствовали недомогание и писали об этом в социальных сетях.

"Одна из родительниц не вышла на контакт. Вторая пояснила, что ребенок ел шоколад из коробки, у которого срок годности истекает в ноябре 2018 года, он чувствовал себя хорошо. Но нездоровилось ей - из этой коробки она съела несколько конфет. В итоге, увидев сообщения в социальных сетях, она связала свое недомогание с этим, у девушки возникли подозрения, что причина плохого самочувствия - в конфетах. Медицинская помощь ей не потребовалась", - пояснил Рожин.

В срок до 18 декабря 2017 г. поставщика обязали отозвать все поставленные в настоящее время подарочные наборы и произвести их замену. Кроме того, Роспотребнадзор примет меры административного наказания в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях в отношении поставщика, допустившего нарушение требований технического регламента Таможенного союза. В отношении должностных лиц правительства, допустивших эту ситуацию, применены меры дисциплинарной ответственности - объявлены выговоры.

"Дмитрий Игоревич Азаров поручил пересмотреть механизм взаимодействия с поставщиками продукции для исключения любой возможности возникновения подобных ситуаций. Такого не должно было случиться и однозначно не должно повториться. Думаю, это очевидно для всех. Что касается подрядчика, то он нам знаком - он неоднократно поставлял конфеты, и в будущем мы, безусловно, будем учитывать данный опыт работы с ним", - прокомментировал Юрий Рожин. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Иусов Иусов 15 декабря 2017 08:45 Прививка от нетолерантности: этнический фестиваль в Самаре

ну вот, хоть здесь редактор нормальный.

Александра Будаева 14 декабря 2017 13:30 Слухи о смерти лебедей из парка Металлургов оказались ложными

Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

Фото на сайте

Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи

Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи

В парке им. Гагарина открылись трассы для скандинавской ходьбы

В парке им. Гагарина открылись трассы для скандинавской ходьбы

Заключительный этап областного форума "Мы вместе! Мы за Россию!"

Заключительный этап областного форума "Мы вместе! Мы за Россию!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31