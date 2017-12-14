Актриса "СамАрта" Ольга Агапова стала народной артисткой Самарской области. Наградной знак актрисе вручил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, сообщили в театре.
У Ольги Агаповой уже есть звание "Заслуженная артистка России". Актриса в 1989 г. окончила Свердловский театральный институт и с 1990 г. служит в труппе "СамАрта". Ольга Агапова - семикратный лауреат "Самарской театральной музы", участвовала в национальном театральном фестивале "Золотая Маска" со спектаклями "Бумбараш" и "Фальшивый купон". Как режиссер поставила в "СамАрте" спектакль "Девочки".
В репертуаре актрисы - роли Мамаши Кураж ("Мамаша Кураж"), Гертруды ("Гамлет"), Ханумы ("Ханума"), Анны Андреевны ("Ревизор") и многие другие.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.