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Театр Культура

Актриса "СамАрта" Ольга Агапова стала народной артисткой Самарской области

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Актриса "СамАрта" Ольга Агапова стала народной артисткой Самарской области. Наградной знак актрисе вручил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, сообщили в театре.

У Ольги Агаповой уже есть звание "Заслуженная артистка России". Актриса в 1989 г. окончила Свердловский театральный институт и с 1990 г. служит в труппе "СамАрта". Ольга Агапова - семикратный лауреат "Самарской театральной музы", участвовала в национальном театральном фестивале "Золотая Маска" со спектаклями "Бумбараш" и "Фальшивый купон". Как режиссер поставила в "СамАрте" спектакль "Девочки".

В репертуаре актрисы - роли Мамаши Кураж ("Мамаша Кураж"), Гертруды ("Гамлет"), Ханумы ("Ханума"), Анны Андреевны ("Ревизор") и многие другие.

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