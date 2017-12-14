Дмитрий Азаров провел прием граждан в Тольятти

В четверг, 14 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров в рамках рабочего визита в Тольятти провел прием граждан.

К главе региона обратилась инициативная группа жителей с просьбой провести ремонт улицы Ленина в Центральном районе. Житель Тольятти Юнус Газиев рассказал, что магистраль нуждается в скорейшем ремонте.

Вдоль ул. Ленина расположены шесть школ, пять колледжей, несколько институтов и другие социально важные объекты. Но качество дорожного полотна оставляет желать лучшего. Юнус Газиев предлагает заявить центральную улицу района на участие в федеральной программе "Безопасные и качественные дороги".

"На улице Ленина - очень оживленное движение автомобилей и общественного транспорта. По тротуарам ходит много пешеходов: родители с детьми, школьники, студенты. Но тротуары разбиты", - сказал заявитель.

Юнус Газиев напомнил, что в прошлом году по программе "Качественные и безопасные дороги" комплексно отремонтировали проспект Карла Маркса. Качеством работ горожане остались довольны.

Дмитрий Азаров, со своей стороны, отметил, что включение магистрали в федеральную программу во многом зависит от активности самих тольяттинцев.

"При выборе объектов и выделении средств на их финансирование в первую очередь будет учитываться мнение общественности. Президент ставит задачу - выбрать те объекты, которые больше всего волнуют людей. Часть территорий, где планируется благоустройство или ремонт, мы будем выносить на референдумы и руководствоваться мнением граждан", - сказал глава региона.

Присутствовавшие на встрече члены инициативной группы, председатель ТОС№8 Надежда Суходеева и председатель ТОС №10 Мария Работька заверили главу региона, что готовы провести сбор общественного мнения. Более того, они уверены, что горожане поддержат инициативу.

Врио губернатора поинтересовался у главы города Сергея Анташева, готов ли проект ремонта улицы. Градоначальник ответил, что готов. Он пояснил, что сметная стоимость проекта составила 148 млн рублей. На 3,5 км магистрали планируется провести фрезерование, покрытие дороги современным долговечным асфальтобетонным покрытием. Также в проект входит ремонт тротуаров, остановок общественного транспорта и благоустройства территории. В ходе обсуждения выяснилось, что в проект необходимо внести корректировки и включить в ремонт улицы обустройство ливневой канализации.

"Эти работы надо синхронизировать. Сначала должна быть создана основа для ремонта магистрали: привести в порядок коммуникации и стоки. Все работы необходимо сделать качественно сразу. Не должно быть ситуации, при которой мы приводим в порядок дорогу, а потом через год-два начинаем делать ливневку", - сказал глава региона.

Также Дмитрий Азаров попросил главу города привлечь к ремонту магистрали все коммунальные службы, которые должны привести в порядок коммуникации, проходящие под землей. Глава региона дал поручение Сергею Анташеву завершить все ремонтные работы до 1 сентября 2018 года.

К Дмитрию Азарову обратилось руководство МАУИ "Театр юного зрителя "Дилижанс". Директор театра Ирина Миронова рассказала, что в этом году театру исполняется 25 лет. За эти годы коллектив "Дилижанса" добился признания широкой публики, стал победителем многих конкурсов.

"Нас занесли в "Книгу Почета" России. А в этом году театр получил несколько грантов. Мы гордимся своим детским репертуаром, он на 60% состоит из спектаклей для детей. С этими постановками нас приглашают на различные фестивали в другие города", - рассказала Ирина Миронова.

Театр также вошел в федеральную партийную программу Единой России "Театры-детям". "Дилижанс" получил финансовую поддержку. Средства направили на обновление звуковой и световой аппаратуры. Также деньги пошли на новую постановку пьесы "Малыш и Карлсон", премьера которой состоится 25 декабря.

Тем не менее в театре остаются проблемы. Сегодня зрительный зал требует проведения капитального ремонта. Его стоимость оценивается в 11,1 млн рублей. Дмитрий Азаров поручил Сергею Анташеву детально разобраться в вопросе и вместе с министерством культуры проработать вопрос об ускорении выделения средств на ремонт зрительного зала.