"Ладья" в первом матче проиграла "Толпару" - 1:6

В четверг, 14 декабря, в очередном матче чемпионата МХЛ тольяттинская "Ладья" в гостях сыграла с уфимским "Толпаром".
В первом периоде Глеб Мальцев и Тимур Ахияров забросили в ворота Арсения Никонорова две шайбы, создав хороший задел для хозяев - 2:0.
Во втором периоде "Толпар" развил свой успех: Раис Миргалиев (дважды), Николай Сытый и Павел Синявский довели счет до крупного - 6:0.
Тольяттинцам удалось забросить шайбу престижа в начале третьего периода (отличился Егор Алексеев) — 6:1 победа "Толпара".
15 декабря соперники сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.
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