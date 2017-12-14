"Ладья" в первом матче проиграла "Толпару" - 1:6

В четверг, 14 декабря, в очередном матче чемпионата МХЛ тольяттинская "Ладья" в гостях сыграла с уфимским "Толпаром".

В первом периоде Глеб Мальцев и Тимур Ахияров забросили в ворота Арсения Никонорова две шайбы, создав хороший задел для хозяев - 2:0. Во втором периоде "Толпар" развил свой успех: Раис Миргалиев (дважды), Николай Сытый и Павел Синявский довели счет до крупного - 6:0. Тольяттинцам удалось забросить шайбу престижа в начале третьего периода (отличился Егор Алексеев) — 6:1 победа "Толпара". 15 декабря соперники сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.