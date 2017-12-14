В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

В субботу, 16 декабря, в 16:00 в УСК "Олимп" (Тольятти, Приморский бульвар, 49) состоится открытие VII всероссийских соревнований по каратэ "Кубок Дружбы". В них примут участие более тысячи спортсменов из 27-ми регионов России, а также из Казахстана.
Турнир в Тольятти входит в разряд самых престижных и значимых соревнований по каратэ в России. "Кубок Дружбы" проводится с 2011 года по инициативе тольяттинского спортивного клуба "Рекорд". С каждым годом увеличивалось число участников соревнований и количество регионов. В 2015 году в турнире выступало 450 каратистов, в 2016 году — 650, в нынешнем — более 1000. Многие спортсмены входят в составы сборных команд России. Выступят в личных и и командных поединках кумитэ, а также в ката. Возрастные категории спортсменов: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет и 18+.
"Учитывая перспективный возраст и талант некоторых участников "Кубка Дружбы", можно надеяться, что у этих спортсменов через два года появится шанс поучаствовать в олимпийском отборе Всемирной федерации каратэ для выступления в Олимпийских играх 2020 года в Токио", — считает глава оргкомитета "Кубка Дружбы", президент федерации каратэ Самарской области Александр Юдин.
Организаторы турнира: Федерация каратэ России, Самарская областная федерация каратэ, министерство спорта Самарской области, школа каратэ "Рекорд", управление физической культуры и спорта администрации Тольятти.
Церемония открытия турнира — в 16:00. Пресс — конференция с организаторами и почетными гостями — в 17:00, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.