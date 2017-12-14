Гиревики из Жигулевска завоевали медали всероссийских соревнований

В Калуге прошел Кубок губернатора Калужской области по гиревому спорту. В нем приняли участие более 380 участников из 37 регионов России, среди них - 12 представителей Жигулевска.

Александр Балдин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 78 кг, толкнув две гири весом 32 кг 115 раз, а в рывке показал 156 раз.

Елена Голодяева, учащаяся ГБОУ СОШ №7, стала серебряным призером, выступая в весовой категории до 53 кг. Она показала результат 168 в рывке с гирей 16 кг, опередив ближайшую соперницу почти на 40 подъемов, а также почти вдвое превысив норматив 1 разряда. Стоит отметить, что это ее третье выступление на всероссийских соревнованиях.

Иван Лосенков (ГБОУ ООШ №3) завоевал серебро в весовой категории 73+ кг, показав результат 107 толчков и 192 рывка с гирями 24 кг.

Самат Исхаков выполнил норматив мастера спорта, а Никита Твердов вплотную приблизился к выполнению этого норматива.

В соревнованиях также выступали Мария Еременко, которая выполнила 203 рывка с гирей 4 кг. Отлично выступили Кайрат Сафин, Дмитрий Степанов, Олег Ливенцов, получив памятные медали за первое выступление на всероссийских соревнованиях.

Обратил на себя внимание специалистов Денис Пикуль, продемонстрировав отличную подготовку и прекрасную технику выполнения упражнений.

Интересна для зрителей была эстафета поколений. По ее правилам, каждый из пяти участников команды должен быть в своей возрастной группе и поднимать гири соответствующего веса: 8, 12, 16, 24, 32 кг. Одна эстафета была в длинном цикле и одна в толчке. Победу в них одержала команда Астраханской области.

Команда Жигулевска завоевала пять бронзовых медалей в эстафете по длинному циклу и пять серебряных медалей в толчке. Кайрат Сафин, Олег Ливенцов, Дмитрий Гросс, Иван Лосенков, Александр Балдин и Михаил Кривов стали героями в эстафете и привезли домой медали соответствующего достоинства. Всего 13 медалей в общем зачете, сообщает министерство спорта Самарской области.