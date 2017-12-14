Гиревики из Жигулевска завоевали медали всероссийских соревнований

В Калуге прошел Кубок губернатора Калужской области по гиревому спорту. В нем приняли участие более 380 участников из 37 регионов России, среди них - 12 представителей Жигулевска.
Александр Балдин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 78 кг, толкнув две гири весом 32 кг 115 раз, а в рывке показал 156 раз.
Елена Голодяева, учащаяся ГБОУ СОШ №7, стала серебряным призером, выступая в весовой категории до 53 кг. Она показала результат 168 в рывке с гирей 16 кг, опередив ближайшую соперницу почти на 40 подъемов, а также почти вдвое превысив норматив 1 разряда. Стоит отметить, что это ее третье выступление на всероссийских соревнованиях.
Иван Лосенков (ГБОУ ООШ №3) завоевал серебро в весовой категории 73+ кг, показав результат 107 толчков и 192 рывка с гирями 24 кг.
Самат Исхаков выполнил норматив мастера спорта, а Никита Твердов вплотную приблизился к выполнению этого норматива.
В соревнованиях также выступали Мария Еременко, которая выполнила 203 рывка с гирей 4 кг. Отлично выступили Кайрат Сафин, Дмитрий Степанов, Олег Ливенцов, получив памятные медали за первое выступление на всероссийских соревнованиях.
Обратил на себя внимание специалистов Денис Пикуль, продемонстрировав отличную подготовку и прекрасную технику выполнения упражнений.
Интересна для зрителей была эстафета поколений. По ее правилам, каждый из пяти участников команды должен быть в своей возрастной группе и поднимать гири соответствующего веса: 8, 12, 16, 24, 32 кг. Одна эстафета была в длинном цикле и одна в толчке. Победу в них одержала команда Астраханской области.
Команда Жигулевска завоевала пять бронзовых медалей в эстафете по длинному циклу и пять серебряных медалей в толчке. Кайрат Сафин, Олег Ливенцов, Дмитрий Гросс, Иван Лосенков, Александр Балдин и Михаил Кривов стали героями в эстафете и привезли домой медали соответствующего достоинства. Всего 13 медалей в общем зачете, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.