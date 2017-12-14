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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров ответил на вопросы дольщиков ЖСК "Татищев-2"

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 декабря, глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире телекомпании "ВАЗ-ТВ" прокомментировал ряд злободневных проблем для Тольятти и ответил на вопросы горожан. В частности, одна из тем касалась ситуации с обманутыми дольщиками.

В качестве примера был приведен многоквартирный дом в 3-а квартале на улице Фрунзе. Жилищно-строительный кооператив "Татищев-2" был создан в Тольятти в 2007 году. В 2013-м начал строить этот дом, но уже в марте 14-го года работы на объекте остановились. С тех пор пайщики не знают, будет ли достроено их жилье. Кроме того, статус ЖСК не позволяет включить дом в реестр проблемных объектов.

Врио губернатора отметил, что проблем добавляют разногласия среди пайщиков. "Группа пайщиков видит развитие и достройку дома одним образом. Кроме того, есть инвестор, готовый вложить деньги, но не все готовы эту помощь принять, - в целом описал ситуацию Дмитрий Азаров, посоветовав участникам процесса прийти к консенсусу. - Если пайщики не договорятся между собой, не найдут всех устраивающее решение, то помочь им будет очень сложно".

Глава региона сообщил, что необходим ряд мер со стороны властей. В частности, требуется снятие обременений с земельного участка. Министерством строительства разрабатывается дорожная карта по решению вопроса.

Дмитрий Азаров напомнил, что проблема обманутых дольщиков крайне важна для Самарской области. "Я работал главой Самары, в 2011 году мы впервые сделали реестр обманутых дольщиков сначала Самары, а потом и Самарской области. В тот момент мы были столицей обманутых дольщиков, количество недостроенных домов превышало 150 объектов, - рассказал врио губернатора. - Системная работа проводилась в 2012-2014 годах, ежегодно удовлетворялось по 8 тыс. прав граждан. В последние три года эта работа приостановилась, и сейчас остается около 4 тыс. обманутых дольщиков".

Глава региона пообещал, что работа по обманутым дольщикам в целом в регионе будет восстановлена. По каждому объекту будет приниматься индивидуальное решение.

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