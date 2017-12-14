В Тольятти обсудили сотрудничество предприятий региона с ПАО "Новатэк"

В четверг, 14 декабря, во время рабочего визита в Тольятти врио губернатора Дмитрий Азаров провел совещание по реализации соглашений о сотрудничестве самарских предприятий с ПАО "Новатэк" в рамках инвестиционного проекта "Арктик СПГ 2".

Встреча впервые прошла в расширенном формате — в ней приняли участие депутаты Госдумы, члены регионального правительства, руководители компаний, которые сотрудничают с независимым производителем природного газа в России.

Напомним, соглашения с "Новатэк" заключили АО "РКЦ "Прогресс", АО "Тяжмаш", ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара", ООО "Кроне Инжиниринг" и ЗАО "Лада-Флект". Сотрудничество предполагает размещение заказов на производство оборудования для "Арктик СПГ 2", что позволит загрузить предприятия и создать дополнительно более 3,5 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест.

Дмитрий Азаров назвал символичным, что первая встреча в таком формате проходит именно в Тольятти. По его словам, вопросы развития производств и создания новых мест для Автограда наиболее актуальны.

"Новатэк" на совещании представлял руководитель департамента по закупкам и локализации Валерий Ретивов. В первую очередь, в его лице глава региона поздравил "Новатэк" с запуском проекта "Ямал СПГ".

"Проект направлен в будущее нашей страны. Не случайно, в его запуске принимал участие лично президент страны Владимир Владимирович Путин. Понятно, что Северный широтный ход, Арктическая территория получает новый импульс развития, благодаря этому масштабному проекту", — сказал врио губернатора.

В ходе совещания подвели промежуточные итоги сотрудничества самарских предприятий с "Новатэк", затронули вопросы, которые являются определяющими для дальнейшего взаимодействия — качество продукции, ценовые аспекты, сроки исполнения заказов.

Отдельно Дмитрий Азаров остановился на участии региональной власти во взаимоотношениях самарских предприятий и ПАО "Новатэк". Глава региона акцентировал внимание: власть в данном случае должна руководствоваться одним принципом — не навредить процессу.

"Нам необходимо нащупать те направления, где мы смогли бы оказать помощь самарским предприятиям для того, чтобы ваши возможности участия в проекте были увеличены", — обратился к присутствующим Дмитрий Азаров.