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Губернатор Власть и политика

Врачей в Тольятти будут привлекать жильем

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти займутся решением проблемы нехватки медицинских кадров в Тольятти. Об этом глава региона Дмитрий Азаров заявил в четверг, 14 декабря, в эфире телеканала ВАЗ ТВ, отвечая на вопрос ведущей о необходимости кадров для строящихся в городе поликлиник.

"Обеспеченность врачами в Тольятти - ниже общеобластных показателей. Надо понять в чем причина", - отметил глава региона, выделив несколько первоочередных проблем: условия работы, заработная плата и квартирный вопрос.

Комфортные условия для работы медиков уже создаются, сообщил Дмитрий Азаров и привел пример недавно открывшегося в городе при участии Роснано центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.

Зарплата врачей с 1 января по всей области увеличится на 19%, а среднего и младшего медперсонала - на 34%.

Главным же фактором, не позволяющим привлекать в город медиков, является жилищная проблема, сообщил Дмитрий Азаров.

"Будет заявка от города на выделение дополнительных средств - рассмотрим возможность строительства специального дома или приобретения уже готовых квартир. Приобретем их, например, в областную собственность и передадим медучреждениям, а они предоставят врачам для бесплатного проживания", - озвучил глава региона один из вариантов решения проблемы.

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