В Кинеле приняли бюджет

Во вторник, 12 декабря, депутаты Кинеля приняли во втором чтении бюджет города на 2018 плановый период 2019–2020 годов. Документ сверстан бездефицитным. Сумма доходов равна сумме расходов и составляет 528,1 млн рублей. Из них 203,7 млн руб. поступят в казну из вышестоящих бюджетов.
Объем расходов определялся в соответствии с имеющимися социальными обязательствами. Так, в бюджете предусмотрены средства на выполнение майских указов Президента РФ. Зарплата работников культуры повышается на 17,1% (с 22950 до 26885 руб), а педагогическим работникам допобразования на 4,4% (с 27519 до 28746 руб).
Тем не менее указанных средств недостаточно для исполнения утвержденных дорожных карт. Поэтому город планирует привлечь для указанных категорий населения еще 1,5 млн рублей. Средства будут перераспределены с других статей расходов.
Одновременно в бюджете учтены средства на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до планируемого минимального размера оплаты труда (9489 руб.) и индексацию (на 4%) зарплаты работников бюджетной сферы, на которых не распространяются указы президента РФ.
Также в расходной части учтены средства резервного фонда администрации в размере 3 млн руб.
В 2019 г. бюджет Кинеля также остается бездефицитным. Доходы и расходы равны 495,4 млн рублей. При этом в бюджете 2020 года предусмотрен профицит 11,1 млн рублей. Доходы равны — 504,2 млн руб., расходы — 493,1 млн рублей.
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Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.