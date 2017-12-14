В Кинеле приняли бюджет

Во вторник, 12 декабря, депутаты Кинеля приняли во втором чтении бюджет города на 2018 плановый период 2019–2020 годов. Документ сверстан бездефицитным. Сумма доходов равна сумме расходов и составляет 528,1 млн рублей. Из них 203,7 млн руб. поступят в казну из вышестоящих бюджетов.

Объем расходов определялся в соответствии с имеющимися социальными обязательствами. Так, в бюджете предусмотрены средства на выполнение майских указов Президента РФ. Зарплата работников культуры повышается на 17,1% (с 22950 до 26885 руб), а педагогическим работникам допобразования на 4,4% (с 27519 до 28746 руб).

Тем не менее указанных средств недостаточно для исполнения утвержденных дорожных карт. Поэтому город планирует привлечь для указанных категорий населения еще 1,5 млн рублей. Средства будут перераспределены с других статей расходов.

Одновременно в бюджете учтены средства на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до планируемого минимального размера оплаты труда (9489 руб.) и индексацию (на 4%) зарплаты работников бюджетной сферы, на которых не распространяются указы президента РФ.

Также в расходной части учтены средства резервного фонда администрации в размере 3 млн руб.

В 2019 г. бюджет Кинеля также остается бездефицитным. Доходы и расходы равны 495,4 млн рублей. При этом в бюджете 2020 года предусмотрен профицит 11,1 млн рублей. Доходы равны — 504,2 млн руб., расходы — 493,1 млн рублей.