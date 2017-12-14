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Губернатор Власть и политика

В Тольятти Дмитрий Азаров оценил качество работ в рамках программы "Комфортная городская среда"

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 декабря, врио губернатора Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч в Тольятти. Глава региона осмотрел один из дворов Автограда, где было проведено комплексное благоустройство территории в рамках федеральной программы "Комфортная городская среда", а также посетил Поволжский православный институт.

В Тольятти Дмитрий Азаров оценил качество работ в рамках программы "Комфортная городская среда" В Тольятти Дмитрий Азаров оценил качество работ в рамках программы "Комфортная городская среда"
Фото: Дмитрий Бурлаков Светлана Осьмачкина

Во дворе дома по ул. Степана Разина, 74 Дмитрия Азарова встречали инициативные жильцы. Заместитель председателя совета дома Анатолий Шибаев рассказал, что как только было принято решение принять участие в федеральной программе, совет дома сразу обратился в свою управляющую компанию.

Совместными усилиями была собрана необходимая документация, разработан проект и получено одобрение 80% жильцов. В итоге в рамках программы дом получил почти 6 млн руб. на благоустройство.

На эти средства провели утепление торцов и заделали швы дома, установили освещение и видеонаблюдение. Во дворе установили детскую площадку, благоустроили пешеходные дорожки. Жители дома активно помогали, регулярно выходили на субботники, а также внимательно следили за качеством выполняемых работ.
Дмитрий Азаров осмотрел площадку и дал положительную оценку выполненным работам.

Также глава региона посетил Поволжский православный институт. Ректор вуза Дмитрий Лескин рассказал, что учебная программа организована по принципу непрерывного обучения. Здесь ребята могут поступить в гимназию, продолжить обучение в колледже и получить высшее образование в институте. Такая система образования организована лишь в нескольких учебных заведения страны.

Дмитрий Азаров осмотрел учебные классы и лектории, художественную выставку института. Также ректор показал главе региона строящуюся часть здания. Здесь разместятся учебные классы вуза. В этой части здания расположится уникальный филармонический концертный зал. Здесь будут проводить различные мероприятия, в том числе концерты органной музыки.

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