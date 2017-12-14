В Приволжском районе более двух часов тушили крупный пожар в частном доме

В четверг, 14 декабря, в 14:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Волжская с. Якобьевка Приволжского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 300 кв. м. В тушении участвовали 10 человек. Использовалось четыре единицы техники.Пожар удалось полностью ликвидировать в 16:53.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.