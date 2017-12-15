Центробанк намерен ввести временную администрацию в Промсвязьбанке

В Промсвязьбанке, поглотившем самарские Первобанк и АвтоВАЗбанк, Центробанк РФ намерен ввести временную администрацию, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к банку и к его акционерам.
По данным одного из источников, "представители ЦБ будут в банке уже в пятницу", пишет газета.
Ранее издание сообщало, что Центробанк потребовал увеличить резервы примерно на 100 млрд рублей. Один из владельцев банка Дмитрий Ананьев тогда заявил, что учреждение ведет с ЦБ диалог и что он надеется на "конструктивное и здравое решение".
На вечер четверга, 14 декабря, была запланирована встреча Ананьева с представителем ЦБ, ее результаты пока неизвестны.
"Ведомости" отмечают, что 14 декабря на Московской бирже с акциями банка прошли "аномальные" сделки на 16,5 млрд руб., хотя в среднем с начала года оборот торгов составляет 2,5 миллиона. Акции банка за день подешевели на 7,4%.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.