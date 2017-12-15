В Сызрани пострадал подросток, решивший прокатиться, зацепившись за вагон поезда

В четверг, 14 декабря, в 19:20 в дежурную часть Сызранского линейного отдела полиции поступила информация, что на 966 км перегона ст. Сызрань-1 - Октябрьск в районе ул. Декабристов в Сызрани пострадал несовершеннолетний, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе отдела.

Следственно-оперативная группа установила, что двое несовершеннолетних 14 и 15 лет, проходя вдоль железнодорожных путей, увидели идущий грузовой состав и решили прокатиться на нем, зацепившись за вагоны. Первый подросток схватился за поручни, но не удержался и упал под вагон. Когда подвижной состав остановился, второй мальчик вытащил пострадавшего из-под поезда.

У пострадавшего диагностировали серьезную травму правой голени, травматический шок.

Подросток госпитализирован в медицинское учреждение Самары.

По информации в СМИ, медикам удалось сохранить травмированную ногу мальчику. При этом сам подросток - не зацепер.