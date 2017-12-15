В Сызрани пострадал подросток, решивший прокатиться, зацепившись за вагон поезда

В четверг, 14 декабря, в 19:20 в дежурную часть Сызранского линейного отдела полиции поступила информация, что на 966 км перегона ст. Сызрань-1 - Октябрьск в районе ул. Декабристов в Сызрани пострадал несовершеннолетний, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе отдела.
Следственно-оперативная группа установила, что двое несовершеннолетних 14 и 15 лет, проходя вдоль железнодорожных путей, увидели идущий грузовой состав и решили прокатиться на нем, зацепившись за вагоны. Первый подросток схватился за поручни, но не удержался и упал под вагон. Когда подвижной состав остановился, второй мальчик вытащил пострадавшего из-под поезда.
У пострадавшего диагностировали серьезную травму правой голени, травматический шок.
Подросток госпитализирован в медицинское учреждение Самары.
По информации в СМИ, медикам удалось сохранить травмированную ногу мальчику. При этом сам подросток - не зацепер.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...