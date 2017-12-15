Вынесен приговор похитителям самарского бизнесмена Владимира Танаева

В четверг, 14 декабря, в суде Красноярского района под председательством судьи Светланы Селяковой огласили приговор Александру Курочкину и Владиславу Бондаренко, обвиненным в причастности к незаконному лишению свободы соучредителя компании "НПФ "Полигон" Владимира Танаева и вымогательству крупной суммы у его родственников за его освобождение, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Как ранее сообщалось в СМИ, бизнесмен Владимир Танаев был похищен 10 марта 2017 г. от кафе "Золотое кольцо", что на ул. Партизанской в Самаре. Это преступление было быстро раскрыто, и буквально через пару недель по подозрению в причастности к нему судом были арестованы Александр Курочкин и Владислав Бондаренко.

По данным СМИ, Бондаренко уже имел в своей биографии судимость за грабеж и освободился в 2011 году. И до задержания занимался евроремонтом. На заседании по выбору меры пресечения в суде оглашались показания Бондаренко, согласно которым, в феврале 2017 г. он и его знакомый Курочкин обнаружили нехватку денежных средств. Курочкин якобы вспомнил, что у него есть знакомый по имени Владимир, у которого денег как раз много. Сообщники решили увезти его куда-то и потребовать у родственников деньги за его освобождение.

В итоге Бондаренко познакомился с Танаевым, и они вместе выпивали спиртное. Затем Бондаренко купил на "Птичьем рынке" четыре sim-карты для связи с Курочкиным.

10 марта Владислав встретился с Танаевым в кафе "Золотое кольцо". Там они провели некоторое время, и Владислав увез бизнесмена в частный дом Курочкина в пос. Кондурчинский. Там они выпивали, и когда Танаев заснул, Бондаренко его уложил на деревянный поддон, связав ему веревкой ноги и грудь.

Телефон потерпевшего он выключил и со своего позвонил Курочкину. Через несколько дней злоумышленники связались с братом Танаева и потребовали за освобождение родственника 14 млн рублей.

Брат Танаева согласился платить и попросил отпустить похищенного. В результате бизнесмена привезли домой. А вскоре правоохранители задержали подозреваемых, после получения 6,5 млн рублей.

20 марта в связи с похищением бизнесмена Танаева было возбуждено уголовное дело, а подозреваемые арестованы. Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в суде Красноярского района, вчера суд признал Владислава Бондаренко виновным в незаконном лишении свободы по части 1 статьи 127 УК РФ и вымогательстве по п. "б" части 3 статьи 163 УК РФ и приговорил его к девяти годам и двум месяцам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.

А Александра Курочкина признали виновным в пособничестве в таких же преступлениях. Его приговорили к четырем годам и одному месяцу заключения в такой же колонии. Приговор еще не вступил в законную силу.