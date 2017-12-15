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Суды Происшествия

Верховный суд оставил без изменений приговор по делу о нападении на семью Вашуркиных

МОСКВА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 декабря, Верховный суд РФ рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу о нападении на семью полицейского Дмитрия Вашуркина.

Напомним, 29 августа Приволжский окружной военный суд признал Виталия Яранкина, Эрнста Яцуненко, Даниила Елтышева и Андрея Пермякова виновными в нападении на супружескую чету Вашуркиных ночью 11 декабря 2016 г. и приговорил их в общей сложности к 52 годам лишения свободы.

К тому же были удовлетворены иски матери и мужа погибшей Екатерины Вашуркиной на общую сумму более 6,5 млн рублей. Знакомая четырех молодых людей, Кристина Чистякова, признана виновной в заранее не обещанном укрывательстве преступления - она была в Смышляевке в момент расправы над полицейским Дмитрием Вашуркиным и его женой Екатериной, сидела в машине рядом с домом, потом избавилась от цепочки убитой женщины и окровавленных вещей одного из парней. Чистяковой суд назначил штраф 50 тыс. рублей. 

Подсудимые подали апелляционные жалобы. В частности, защита пыталась обжаловать приговор Виталию Яранкину. Его адвокат, Андрея Видьманов настаивал на том, что действия его клиента были квалифицированы неверно и просил смягчить наказание и уменьшить сумму морального ущерба.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, по итогам рассмотрения дела приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

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