В Музее модерна открылась фотовыставка "Россия.1917" из фонда МАММ

Музей модерна продолжает напоминать о событиях 1917 года. В этот раз под совместный проект с московским Мультимедиа арт музеем "Россия. 1917" отдали весь второй этаж особняка Курлиной. Главные моменты столетней давности запечатлены в репортажных фотоснимках и представлены зрителям в пяти залах музея. Каждая комната - отдельный период.

Музей революции

Выставку лучше всего смотреть строго слева направо - от мрачной весны 1917 года, погрязшей в Первой мировой, к тревожной зиме 1918-го с ее предчувствием Гражданской войны. В экспозиции представлены цифровые отпечатки фотографий, лучше всего отражающих настроение и дух той эпохи. Получился фотоучебник 1917 года, призванный снова напомнить: история дана для того, чтобы не повторять прошлых ошибок.

"Для Музея модерна эта выставка не случайна, - начал свое выступление на открытии директор музея Михаил Савченко. - Конечно, для любого исторического здания в Самаре, особенно особняка, 1917 год стал переломным моментом, когда изменилось все. И судьба этих мест разделилась на то, что было до 1917 года, и после него. Кроме того, в нашем музее, который располагается в доме Курлиной, в 1920-е годы находился музей революции. И можно сказать, что сейчас он снова здесь есть". Последняя реплика, конечно, имеет ироничный подтекст. Просто в окончании выставочного сезона практически все залы музея отданы под тему столетия русской революции. В подвале здания в конце декабря открывается еще и финальная, третья часть, выставки "Взрыв", представляющая авторское художественное рассуждение на тему 1917 года. Ее автором выступил один из научных сотрудников музея Николай Кислухин. С улыбкой назвав себя "главным в музее по революции", в день открытия выставки "Россия. 1917" он провел по ней небольшую экскурсию для гостей.

Рассказывать о том, что изображено на каждой фотографии, излишне. Поэтому экскурсия ограничилась историческим ликбезом по 1917 году. Первый зал - февральская революция. Второй и третий залы - весна 1917-го. Большой четвертый зал отдан под события, предшествующие Октябрьской революции. А пятый зал - уже про период, предвещающий Гражданскую войну.

Фотопророчество

В экспозиции есть портретные снимки. Знаменитое фото Николая II в Тобольске, вскоре после отречения от престола, где он сидит на большом пне, а за его спиной стоят три солдата, - пророческий образ срезанной под корень монархии и военного будущего страны. В другом зале - фото Владимира Ульянова (Ленина) в парике и кепке перед нелегальным выездом из Петрограда в Финляндию, сделанное Дмитрием Лещенко. В объективе Виктора Булла появлялся и Александр Керенский за рабочим столом, читающий документы. Уже потерявшее резкость фото Александра Колчака на фоне военного корабля висит в одном из первых залов.

Но больше всего на выставке репортажной фотографии. Особенно завораживают снимки масштабных выступлений: мартовские женские демонстрации в Петрограде, всенародное празднование 1 Мая, манифестация бежавших их плена солдат в Москве, женские батальоны на Дворцовой площади, очереди за мануфактурой, толпа на раздаче газет, политические демонстрации, войска на Дворцовой площади... На этих снимках трудно разобрать лица, но острое и напряженное настроение чувствуется сразу. С ними перекликаются жуткие фото расстрела мирной демонстрации войсками Временного правительства 4 июля, похороны жертв февральской революции в братской могиле, обстрел полицейской засады в Петрограде.

Усталость от темы

Репортажные снимки имеют целью передать действие, грубо прочертив контуры событий. Экспозиция поможет увидеть путанные движения толпы, сметающей все на своем пути, услышать шум миллионов голосов, заглушающихся лишь выстрелами... Все снимки имеют только историческую ценность, и редкие претендуют на художественность.

Хотя среди имен фотографов есть такие, как Карл и Виктор Булла, Яков Штейнберг, Дмитрий Лещенко, Петр Оцуп, большинство представленных работ подписаны неизвестным автором.

На открытие фотовыставки 12 декабря пришло мало посетителей, что непривычно для Музея модерна. Возможно, сказывается усталость от темы 1917 года, которая прозвучала в этом году в каждом музее. И, надо сказать, не всегда по делу. Были выставки и проекты, собранные впопыхах, лишь бы попасть в тренд столетия революции. Но Музей модерна серьезно подошел к заданию и представил целый ряд интересных тематических проектов. И фотовыставка из собрания московского Мультимедиа арт музея (МАММ) - одно из самых громких заявлений на тему в этом году. Поэтому на открытии третьей части проекта "Взрыв", запланированной на конец декабря, которое пропустить будет обидно, следует не забыть посетить фотовыставку "Россия. 1917". Время еще есть: выставка продлится до 4 февраля 2018 года.