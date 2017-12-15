Художник Ростан Тавасиев рассказал об "Искусстве в воображаемом будущем"

В галерее "Виктория" 15 декабря откроется выставка "Искусство в воображаемом будущем". Художник Ростан Тавасиев, автор и куратор этого исследовательского проекта, рассказал корреспонденту Волга Ньюс о необычном формате выставки и о своем статусе одного из самых покупаемых художников рынка российского современного искусства.

Фантазировать вместе

- Проект "Искусство в воображаемом будущем" - это выставка идей, у него уже есть уютное пространство в Интернете на сайте imaginaryfutureart.com. Зачем этому проекту нужны галереи?

- Это кажется интересным, потому что есть шанс увидеть идеи художников в другом формате - не с монитора. Проект уже демонстрировался как выставка во Владикавказе, в Москве и в Казани, и каждый раз это было что-то новое. В Казани, например, получилась выставка живописи - инфографику на стены наносили кистью. Зрители говорят, что им интересно смотреть, а галереям - интересно показывать. Возможно, для галереи важно оставаться пластичной - пропускать через себя, через свое пространство самый разный контент. "Искусство в воображаемом будущем" - это, конечно, очень странная выставка: ни одного материального произведения искусства.

- Проект во многом ориентирован на помощь художникам в развитии их идей. А что эта выставка дает зрителю?

- Она - как тренажер для воображения, интеллектуальный фитнес для зрителя. Одно дело, когда тебе показывают произведения в уже готовом виде - любуйся, наслаждайся или трепещи от восторга или негодуй. Другое дело, когда ты видишь идею художника - тебе предлагают фантазировать вместе, приглашают в открытое воображение.

- В аннотации к выставке сказано, что вы хотели получить отклик от писательского сообщества. Что одной из точек начала проекта стала мысль, что в фантастических романах и рассказах нет описания искусства. Выставка имела эффект?

- Посмотрим. Надеюсь, что и такой эффект будет. Вот Пелевин новую фантастическую книжку написал, и там, как мне рассказывают, уже довольно много про искусство. Похоже, что в самой научной фантастике сейчас дела обстоят сложнее, чем в изобразительном искусстве. Там проблемы куда более серьезные. Это и исчерпанность материала, и кризис бумажной книги вообще. Мы беседовали с разными авторами и издателями научной фантастики, эти интервью есть на нашем сайте. Надеемся, что собранный материал поможет и им.

- У самарских художников будет шанс представить вам свои проекты?

- Я на это надеюсь. Тут многое зависит от галереи. Мне было бы очень интересно познакомиться с самарскими художниками.

Капля креацина

- На выставке представлена ваша работа? Вы занимались сериалом "Капля креацина"...

- Выставка - это идеи работ других художников, собранных мною для общего блага. Свою работу "Капля креацина" на эту тему стараюсь показывать отдельно. Тут есть тонкий этический момент. Если ты - одновременно художник и куратор выставки, то у тебя преимущество - власть над выставочным пространством и контроль над вниманием зрителя, и трудно избежать использования этого в своих интересах… Грубо говоря, размещения своей работы в самом выгодном месте. Но так поступать некрасиво. Поэтому сериал я сделал уже после того, как собрал материалы для сайта. Сначала спросил мнение других, потом высказался сам. Я написал сценарий фантастического сериала, в котором все события происходят только вокруг искусства. Решил попробовать сделать его полнометражным, с приглашенными актерами, как "Стар Трек" или "Орвилл". Отправил сценарий приятелю, по совмещению продюсеру. Ему моя идея понравилась, и он стал работать - разослал текст на различные американские студии типа HBO и Fox. От одной из студий он даже умудрился получить ответ, что само по себе большая редкость: "Извините, но мы не снимаем фильмы про художников, потому что рядовой, массовый зритель не может себя с ними ассоциировать". С хромым доктором, с полицейским, наркоманом, домохозяйкой, адвокатом может, а с художником - нет: слишком незнакомый типаж. Стало понятно, что Голливуд нам не поможет и все нужно делать самому. Снять сериал с актерами у меня нет возможности, но нарисовать я могу. Вот и нарисовал. 22 декабря в сети выходят последние две серии первого сезона "Капли креацина".

"Детскость" и инфантильность

- Вам ответили, что простой человек не может ассоциировать себя с художником. Современное искусство подходит не всем, но имеет довольно большой рынок. Вы на этом рынке весьма успешны и занимаете 13-е место в списке современных российских художников по объему продаж. Как вы видите своего покупателя? Кто они?

- То, что зритель не узнает в себе художника, - не мое мнение, а мнение телевизионных продюсеров. Почетное 13-е место в этом году мне выделил журнал "Форбс". Интересно, а список "Форбс" самых успешных ученых бывает? Тоже было бы любопытно почитать. Да, это странное ощущение - быть в хит-параде и вообще быть в списке "Форбс". Не уверен, что это вообще имеет отношение к искусству. Это - как попытка измерить объект в четвертом измерении школьной металлической линейкой. У нас в искусстве успех измеряется не деньгами. У бизнесменов - да, это главная цель. У спортсменов - секунды, голы, килограммы, рекорды. Но "Форбс" решил сделать такой список, значит, им это важно и интересно. Про коллекционеров могу сказать, что это - довольно разные люди, теперь уже и очень разного возраста. Есть коллекционеры и моложе меня самого. Если попробовать найти объединяющие черты, то, кажется, это могли бы быть любопытство, стремление к ясности и трезвому взгляду на реальность, на то, что происходит вокруг.

- Вы вышли на рынок современного искусства. Это было тяжело? Что для этого требовалось - какая-то особая маркетинговая составляющая, или это просто стечение обстоятельств?

- Не могу сказать. Кажется, что, с одной стороны, ничего специального для этого не делал. С другой - сделал все возможное: думал, работал и старался делать то, что мне интересно. В тот самый момент, когда произошел первый опыт соприкосновения с художественным рынком, - испытал глубокий шок. Вроде делал то же самое, что и раньше, но вот теперь за это дают деньги. Было странно. Самое важное, что понял в результате этого взаимодействия с рынком: процессы, по которым он функционирует, для меня совершенно непонятны. Тратить время на "угадывание" и выстраивание "правильной" маркетинговой политики бессмысленно. Лучше заняться своей любимой работой. По крайней мере, получишь удовольствие, что порой даже важнее, чем деньги в нашей короткой жизни. Неправильно было бы понять мою мысль таким образом, будто я презираю деньги - нет, они очень важны. Всем должны заниматься профессионалы: деньгами - финансисты, дилеры, галеристы, а искусством - художники.

- Очень часто к вашему искусству подбирают эпитет "детское". Вам уютно в этом пространстве современного искусства?

- Говоря про "детскость", могу отослать к исследованиям роли неотении или ювенализации в эволюции живых существ. Возможно, "детскость" и инфантильность - самые важные достижения нашего вида. Мне, скорее, не "уютно" в искусстве, а "любопытно" и "интересно". Дело в том, что я живу в первый раз. И нахожусь в постоянно изменяющейся среде, и сам все время меняюсь. Свой опыт только нарабатываю. Не могу сказать, что со мной будет через два или четыре года. Увлекательно ли мне делать то, чем сейчас занимаюсь? Да, конечно. В искусстве есть такая замечательная особенность: бессмысленно заниматься тем, что тебе не нравится. Начинает очень плохо получаться, и это сразу всем заметно.