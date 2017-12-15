Художник Ростан Тавасиев рассказал об "Искусстве в воображаемом будущем"

В галерее "Виктория" 15 декабря откроется выставка "Искусство в воображаемом будущем". Художник Ростан Тавасиев, автор и куратор этого исследовательского проекта, рассказал корреспонденту Волга Ньюс о необычном формате выставки и о своем статусе одного из самых покупаемых художников рынка российского современного искусства.
Фантазировать вместе
- Проект "Искусство в воображаемом будущем" - это выставка идей, у него уже есть уютное пространство в Интернете на сайте imaginaryfutureart.com. Зачем этому проекту нужны галереи?
- Это кажется интересным, потому что есть шанс увидеть идеи художников в другом формате - не с монитора. Проект уже демонстрировался как выставка во Владикавказе, в Москве и в Казани, и каждый раз это было что-то новое. В Казани, например, получилась выставка живописи - инфографику на стены наносили кистью. Зрители говорят, что им интересно смотреть, а галереям - интересно показывать. Возможно, для галереи важно оставаться пластичной - пропускать через себя, через свое пространство самый разный контент. "Искусство в воображаемом будущем" - это, конечно, очень странная выставка: ни одного материального произведения искусства.
- Проект во многом ориентирован на помощь художникам в развитии их идей. А что эта выставка дает зрителю?
- Она - как тренажер для воображения, интеллектуальный фитнес для зрителя. Одно дело, когда тебе показывают произведения в уже готовом виде - любуйся, наслаждайся или трепещи от восторга или негодуй. Другое дело, когда ты видишь идею художника - тебе предлагают фантазировать вместе, приглашают в открытое воображение.
- В аннотации к выставке сказано, что вы хотели получить отклик от писательского сообщества. Что одной из точек начала проекта стала мысль, что в фантастических романах и рассказах нет описания искусства. Выставка имела эффект?
- Посмотрим. Надеюсь, что и такой эффект будет. Вот Пелевин новую фантастическую книжку написал, и там, как мне рассказывают, уже довольно много про искусство. Похоже, что в самой научной фантастике сейчас дела обстоят сложнее, чем в изобразительном искусстве. Там проблемы куда более серьезные. Это и исчерпанность материала, и кризис бумажной книги вообще. Мы беседовали с разными авторами и издателями научной фантастики, эти интервью есть на нашем сайте. Надеемся, что собранный материал поможет и им.
- У самарских художников будет шанс представить вам свои проекты?
- Я на это надеюсь. Тут многое зависит от галереи. Мне было бы очень интересно познакомиться с самарскими художниками.
Капля креацина
- На выставке представлена ваша работа? Вы занимались сериалом "Капля креацина"...
- Выставка - это идеи работ других художников, собранных мною для общего блага. Свою работу "Капля креацина" на эту тему стараюсь показывать отдельно. Тут есть тонкий этический момент. Если ты - одновременно художник и куратор выставки, то у тебя преимущество - власть над выставочным пространством и контроль над вниманием зрителя, и трудно избежать использования этого в своих интересах… Грубо говоря, размещения своей работы в самом выгодном месте. Но так поступать некрасиво. Поэтому сериал я сделал уже после того, как собрал материалы для сайта. Сначала спросил мнение других, потом высказался сам. Я написал сценарий фантастического сериала, в котором все события происходят только вокруг искусства. Решил попробовать сделать его полнометражным, с приглашенными актерами, как "Стар Трек" или "Орвилл". Отправил сценарий приятелю, по совмещению продюсеру. Ему моя идея понравилась, и он стал работать - разослал текст на различные американские студии типа HBO и Fox. От одной из студий он даже умудрился получить ответ, что само по себе большая редкость: "Извините, но мы не снимаем фильмы про художников, потому что рядовой, массовый зритель не может себя с ними ассоциировать". С хромым доктором, с полицейским, наркоманом, домохозяйкой, адвокатом может, а с художником - нет: слишком незнакомый типаж. Стало понятно, что Голливуд нам не поможет и все нужно делать самому. Снять сериал с актерами у меня нет возможности, но нарисовать я могу. Вот и нарисовал. 22 декабря в сети выходят последние две серии первого сезона "Капли креацина".
"Детскость" и инфантильность
- Вам ответили, что простой человек не может ассоциировать себя с художником. Современное искусство подходит не всем, но имеет довольно большой рынок. Вы на этом рынке весьма успешны и занимаете 13-е место в списке современных российских художников по объему продаж. Как вы видите своего покупателя? Кто они?
- То, что зритель не узнает в себе художника, - не мое мнение, а мнение телевизионных продюсеров. Почетное 13-е место в этом году мне выделил журнал "Форбс". Интересно, а список "Форбс" самых успешных ученых бывает? Тоже было бы любопытно почитать. Да, это странное ощущение - быть в хит-параде и вообще быть в списке "Форбс". Не уверен, что это вообще имеет отношение к искусству. Это - как попытка измерить объект в четвертом измерении школьной металлической линейкой. У нас в искусстве успех измеряется не деньгами. У бизнесменов - да, это главная цель. У спортсменов - секунды, голы, килограммы, рекорды. Но "Форбс" решил сделать такой список, значит, им это важно и интересно. Про коллекционеров могу сказать, что это - довольно разные люди, теперь уже и очень разного возраста. Есть коллекционеры и моложе меня самого. Если попробовать найти объединяющие черты, то, кажется, это могли бы быть любопытство, стремление к ясности и трезвому взгляду на реальность, на то, что происходит вокруг.
- Вы вышли на рынок современного искусства. Это было тяжело? Что для этого требовалось - какая-то особая маркетинговая составляющая, или это просто стечение обстоятельств?
- Не могу сказать. Кажется, что, с одной стороны, ничего специального для этого не делал. С другой - сделал все возможное: думал, работал и старался делать то, что мне интересно. В тот самый момент, когда произошел первый опыт соприкосновения с художественным рынком, - испытал глубокий шок. Вроде делал то же самое, что и раньше, но вот теперь за это дают деньги. Было странно. Самое важное, что понял в результате этого взаимодействия с рынком: процессы, по которым он функционирует, для меня совершенно непонятны. Тратить время на "угадывание" и выстраивание "правильной" маркетинговой политики бессмысленно. Лучше заняться своей любимой работой. По крайней мере, получишь удовольствие, что порой даже важнее, чем деньги в нашей короткой жизни. Неправильно было бы понять мою мысль таким образом, будто я презираю деньги - нет, они очень важны. Всем должны заниматься профессионалы: деньгами - финансисты, дилеры, галеристы, а искусством - художники.
- Очень часто к вашему искусству подбирают эпитет "детское". Вам уютно в этом пространстве современного искусства?
- Говоря про "детскость", могу отослать к исследованиям роли неотении или ювенализации в эволюции живых существ. Возможно, "детскость" и инфантильность - самые важные достижения нашего вида. Мне, скорее, не "уютно" в искусстве, а "любопытно" и "интересно". Дело в том, что я живу в первый раз. И нахожусь в постоянно изменяющейся среде, и сам все время меняюсь. Свой опыт только нарабатываю. Не могу сказать, что со мной будет через два или четыре года. Увлекательно ли мне делать то, чем сейчас занимаюсь? Да, конечно. В искусстве есть такая замечательная особенность: бессмысленно заниматься тем, что тебе не нравится. Начинает очень плохо получаться, и это сразу всем заметно.
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(