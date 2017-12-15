За две недели в Самаре составлено почти 200 протоков о нарушениях при уборке снега

В период с 4 по 14 декабря административные комиссии внутригородских районов Самары составили 195 протоколов об административных правонарушениях, связанных с уборкой снега и наледи, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По результатам проверок, проведенных районными прокуратурами, в адрес руководителей управляющих организаций внесено 86 представлений, которые находятся на рассмотрении. Прокуратурами Советского и Промышленного районов приняты также меры административного характера.
В городской прокуратуре уточнили, что исполнение законодательства в сфере благоустройства при очистке от снега и наледи внутриквартальных проездов и внутридомовых территорий находятся на постоянном контроле.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...