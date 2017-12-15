За две недели в Самаре составлено почти 200 протоков о нарушениях при уборке снега

В период с 4 по 14 декабря административные комиссии внутригородских районов Самары составили 195 протоколов об административных правонарушениях, связанных с уборкой снега и наледи, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По результатам проверок, проведенных районными прокуратурами, в адрес руководителей управляющих организаций внесено 86 представлений, которые находятся на рассмотрении. Прокуратурами Советского и Промышленного районов приняты также меры административного характера.

В городской прокуратуре уточнили, что исполнение законодательства в сфере благоустройства при очистке от снега и наледи внутриквартальных проездов и внутридомовых территорий находятся на постоянном контроле.