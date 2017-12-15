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Центробанк РФ объявил о санации "Промсвязьбанка"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центробанк РФ утвердил план своего участия "в осуществлении мер по предупреждению банкротства" ПАО "Промсвязьбанк", в 2015 г. поглотившего самарский "Первобанк".

Центробанк РФ объявил о санации "Промсвязьбанка" Центробанк РФ объявил о санации "Промсвязьбанка"
Фото: Андрей Савельев

Санация кредитной организации будет осуществляться с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление Промсвязьбанку средств "на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию".

С 15 декабря функции временной администрации в банке будет исполнять ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

Как уточняют в пресс-службе ЦБ РФ, Промсвязьбанк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

"Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка", - отмечают в пресс-службе регулятора.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что Центробанк потребовал увеличить резервы Промсвязьбанка примерно на 100 млрд рублей. Один из владельцев банка Дмитрий Ананьев тогда заявил изданию, что учреждение ведет с ЦБ диалог и что он надеется на "конструктивное и здравое решение".

Промсвязьбанк занимает девятое место по величине активов среди российских банков (по состоянию на 1 декабря 2017 г. они составляли 1,3 трлн руб.) и входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, 2,73 млн клиентов - юридических лиц, МСБ и физических лиц (2,5 млн клиентов), офисы Банка находятся во всех федеральных округах РФ.

В пресс-службе Центробанка отмечают, что санируемый Промсвязьбанком тольяттинский Автовазбанк (вошел в структуру Промсвязьбанка в 2015 г.) продолжает функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

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