Прокуратура при проверке улиц нашла заваленные снегом остановки

Прокуратура Промышленного района Самары по результатам проверки нашла многочисленные нарушения, связанные с очисткой дорог от снега.
"Проверка проводилась с 7 по 9 декабря, в это время было зафиксировано сужение проезжей части на некоторых участках Московского шоссе, ул. 22 Партсъезда, пр. Карла Маркса, улиц Молодежной, Бубнова, Ново-Вокзальной и Калинина, - рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. - Кроме того, не были очищены от наледи и снега нерегулируемые пешеходные переходы около дома №4 на ул. Бубнова, в районе пересечения ул. Ново-Вокзальной с Московским шоссе, и на перекрестке улиц Калинина и Вольской. А остановка "Молодежная" на пр. Кирова и переход возле нее также были не расчищены, плюс вокруг были сформированы снежные валы".
Прокуратура района направила в адрес руководства МП "Благоустройство" представление об устранении нарушений, а материалы проверки передала в городскую ГИБДД для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог").
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...