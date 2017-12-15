Прокуратура при проверке улиц нашла заваленные снегом остановки

Прокуратура Промышленного района Самары по результатам проверки нашла многочисленные нарушения, связанные с очисткой дорог от снега.

"Проверка проводилась с 7 по 9 декабря, в это время было зафиксировано сужение проезжей части на некоторых участках Московского шоссе, ул. 22 Партсъезда, пр. Карла Маркса, улиц Молодежной, Бубнова, Ново-Вокзальной и Калинина, - рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. - Кроме того, не были очищены от наледи и снега нерегулируемые пешеходные переходы около дома №4 на ул. Бубнова, в районе пересечения ул. Ново-Вокзальной с Московским шоссе, и на перекрестке улиц Калинина и Вольской. А остановка "Молодежная" на пр. Кирова и переход возле нее также были не расчищены, плюс вокруг были сформированы снежные валы".

Прокуратура района направила в адрес руководства МП "Благоустройство" представление об устранении нарушений, а материалы проверки передала в городскую ГИБДД для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ ("Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог").