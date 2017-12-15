В Самаре председателя ТСЖ осудили за хищение денег за коммуналку

Председателя правления ТСЖ "Солнечный-4" Григория Царапкина уличили в мошенничестве. 14 декабря Промышленный районный суд признал его виновным в хищении денег клиентов ТСЖ.

Напомним, первые подозрения на Царапкина пали еще в 2016 году: прокуратура Промышленного района Самары проводила проверку по поступившему к ним заявлению и выявила хищение 337 тыс. руб.: эти деньги, согласно документам, были в начале 2012 г. заплачены ООО "Кварц" за ремонт кровли дома №4 по ул. Демократической. Однако фактически работы выполнены не были, а деньги исчезли. Тогда уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения") в отношении председателя ТСЖ "Солнечный-4" Григория Царапкина.

Позже следствие подсчитало, что ТСЖ был причинен ущерб на чуть меньшую сумму - 138,6 тыс. рублей.

Вскоре в деле появились новые эпизоды: так, в 2012 г. через то же ООО "Кварц" незаконно прошли 208,5 тыс. руб., в 2013 г. в счет ремонта той же крыши в доме на ул. Демократической на счет ООО "СтройДорИнжиниринг" были переведены 402,1 тыс. руб., которые впоследствии были обналичены и похищены. Оба эпизода также были квалифицировали по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере").

Кроме трех эпизодов мошенничества, Царапкину также предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, мужчину в итоге признали виновным в мошенничестве и с учетом его серьезного заболевания и почтенного возраста приговорили к трем с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком в три года.