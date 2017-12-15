Кандидат в мэры Самары Виталий Копылов: "Сотрудников администрации просто нужно заставить работать"

Портал "Волга Ньюс" продолжает публикацию интервью кандидатов на пост главы Самары. Очередным собеседником стал Виталий Копылов - ветеран МВД, бывший руководитель Самарского кадетского корпуса.
- До недавнего времени вы возглавляли кадетский корпус, почему ушли на пенсию?
- Я прослужил 31 год и давно мог выйти на пенсию. Я был у истоков создания кадетского корпуса, непосредственно реализовывал инициативу Александра Хинштейна. Никто не хотел браться за это из-за сложности проекта. Причем изначально было понятно, что главные реализаторы могли стать крайними.
Инициатива была отличая, и я надеялся, что кадетский корпус станет проектом, по которому обо мне будут хорошо вспоминать.
- Поддерживаете отношения с Александром Хинштейном?
- На уровне поздравлений с днями рождения и праздниками.
- Чем вы сейчас занимаетесь?
- В последние несколько месяцев я работал над проектами "Умный город - среда обитания" и "Самара студенческая" под началом советника губернатора Ивана Андрончева. Он вышел на меня через общего знакомого по линии своей работы.
В последний год я также занимался восстановлением и укреплением своего здоровья - бегаю каждое утро по 5 км, живу по военному распорядку.
- Для чего заявились на пост главы Самары?
- Я насмотрелся на работу администрации, в первую очередь среднего звена. Могу оценить ее максимум на три с минусом. Там явный кадровый голод. Люди зачастую идут работать явно не на благо города и не его жителей.
Свои возможности оцениваю при этом на четыре с плюсом. Воровать я не приучен, да и не надо это мне - на жизнь хватает. Время тоже есть, здоровье восстановил.
- Правильно понимаю, что вы начали бы с кадровых чисток?
- Я считаю, что заставить работать можно практически любого. Надо пробовать работать с теми, кто есть. Главное - правильно ставить задачи и контролировать выполнение. Я очень много работал именно с кадрами.
Нужно заставить работать тех, кто за это уже получает деньги. Альтернативы у них особой нет: рынок труда сейчас оставляет желать лучшего.
- Какие проблемы необходимо решать в первую очередь?
- Первоочередная задача - очистка, разгрузка города (в широком смысле), создание комфортной среды. Город деградировал, и этот процесс надо останавливать.
Так, необходимо запретить точечную застройку (чем бы ее ни обосновывали), которая усугубляет уже существующие проблемы да еще и вызывает протестные настроения граждан: только продуманная поквартальная застройка с социальной и транспортной инфраструктурой.
Необходимо очистить дворы, убрать из них машины и вернуть детские площадки. Автомобили должны быть не во дворах и не на парковках, а в гаражах. Есть решения по таким капитальным строениям даже в старой застройке. Так делают, например, в старой Европе. Их можно размещать под землей или строить под них эстетичные здания.
- Где взять деньги?
- Деньги есть у бизнеса - и с избытком. Но нет гарантий для инвестиций. Это не требует вложения бюджетных средств, можно и нужно договариваться с коммерческими структурами на условиях государственно-частного партнерства. Но сейчас предпринимателям, повторюсь, не хватает гарантий, понятных правил игры. Просто нужно повернуться лицом к среднему и малому бизнесу. С его помощью можно было бы решить и многие другие проблемы горожан и города в целом.
У наших чиновников есть привычка с ходу обозначать, что любой проект требует бюджетных вложений. Зачастую это делается с прицелом на то, что можно будет откатить, отпилить, отщипнуть и т.д. Реально же очень многое можно сделать без привлечения государственных средств.
- Что еще нужно менять в городе?
- Необходимо поработать над градостроительным планированием, над многими архитектурно-планировочными решениями, инфраструктурой, элементарно побороть, наконец, грязь в городе. Многие понимают, откуда она берется, понимают и то, что если все делать по прописным правилам, тем же СНиПам, ее не будет. Но толком никто ничего для этого не делает.
Необходимо обеспечить безопасность в широком смысле - как перспективу благополучия, гарантий на будущее. Это работа и правоохранителей, и медиков, это нормальная организация дорожного движения, нормально функционирующие система образования и рынок труда и т.д.
В общем, именно мэрия должна работать над тем, чтобы жизнь горожан была комфортной - от проезда в общественном транспорте до достойного образования и работы. Сейчас же складывается впечатление, что в администрации города отвечают только за отопление, уборку территории… Подход изначально тупиковый.
- Как вам, кстати, работа мэрии по уборке снега?
- До 12 лет я жил в Новокуйбышевске и не видел, чтобы снег вывозили: его убирали в так называемый отвал - на газоны и открытые участки грунта. У нас огромная страна, дико вывозить снег, тратить на это деньги. Естественно, в плотной исторической застройке это надо делать, но сейчас город должен строиться с учетом того, что придется чистить снег и складывать его на улицах и во дворах, так чтобы он не мешал.
Песка и соли надо сыпать значительно меньше. Сейчас еще и их возим вместе со снегом на полигоны, топчем грязь и реагенты, убиваем окружающую среду и в конечном итоге отравляем самих себя... Между прочим, в том числе и в этом - одна из причин высокой заболеваемости населения.
- У вас есть программа развития Самары?
- Вы же понимаете, что для разработки программы нужно задействовать большое количество узких специалистов, требуется много времени.
Сейчас у меня есть две сформированные концепции. Их я в состоянии озвучить комиссии. При написании этих концепций анализировался опыт, уже применяемый за рубежом - в Испании, Швейцарии, Китае, Австралии. Нет смысла изобретать велосипед, уже десятилетия на благо людей работают готовые решения. Особого пути здесь нет.
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Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.