Кандидат в мэры Самары Виталий Копылов: "Сотрудников администрации просто нужно заставить работать"

Портал "Волга Ньюс" продолжает публикацию интервью кандидатов на пост главы Самары. Очередным собеседником стал Виталий Копылов - ветеран МВД, бывший руководитель Самарского кадетского корпуса.

- До недавнего времени вы возглавляли кадетский корпус, почему ушли на пенсию?

- Я прослужил 31 год и давно мог выйти на пенсию. Я был у истоков создания кадетского корпуса, непосредственно реализовывал инициативу Александра Хинштейна. Никто не хотел браться за это из-за сложности проекта. Причем изначально было понятно, что главные реализаторы могли стать крайними.

Инициатива была отличая, и я надеялся, что кадетский корпус станет проектом, по которому обо мне будут хорошо вспоминать.

- Поддерживаете отношения с Александром Хинштейном?

- На уровне поздравлений с днями рождения и праздниками.

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- В последние несколько месяцев я работал над проектами "Умный город - среда обитания" и "Самара студенческая" под началом советника губернатора Ивана Андрончева. Он вышел на меня через общего знакомого по линии своей работы.

В последний год я также занимался восстановлением и укреплением своего здоровья - бегаю каждое утро по 5 км, живу по военному распорядку.

- Для чего заявились на пост главы Самары?

- Я насмотрелся на работу администрации, в первую очередь среднего звена. Могу оценить ее максимум на три с минусом. Там явный кадровый голод. Люди зачастую идут работать явно не на благо города и не его жителей.

Свои возможности оцениваю при этом на четыре с плюсом. Воровать я не приучен, да и не надо это мне - на жизнь хватает. Время тоже есть, здоровье восстановил.

- Правильно понимаю, что вы начали бы с кадровых чисток?

- Я считаю, что заставить работать можно практически любого. Надо пробовать работать с теми, кто есть. Главное - правильно ставить задачи и контролировать выполнение. Я очень много работал именно с кадрами.

Нужно заставить работать тех, кто за это уже получает деньги. Альтернативы у них особой нет: рынок труда сейчас оставляет желать лучшего.

- Какие проблемы необходимо решать в первую очередь?

- Первоочередная задача - очистка, разгрузка города (в широком смысле), создание комфортной среды. Город деградировал, и этот процесс надо останавливать.

Так, необходимо запретить точечную застройку (чем бы ее ни обосновывали), которая усугубляет уже существующие проблемы да еще и вызывает протестные настроения граждан: только продуманная поквартальная застройка с социальной и транспортной инфраструктурой.

Необходимо очистить дворы, убрать из них машины и вернуть детские площадки. Автомобили должны быть не во дворах и не на парковках, а в гаражах. Есть решения по таким капитальным строениям даже в старой застройке. Так делают, например, в старой Европе. Их можно размещать под землей или строить под них эстетичные здания.

- Где взять деньги?

- Деньги есть у бизнеса - и с избытком. Но нет гарантий для инвестиций. Это не требует вложения бюджетных средств, можно и нужно договариваться с коммерческими структурами на условиях государственно-частного партнерства. Но сейчас предпринимателям, повторюсь, не хватает гарантий, понятных правил игры. Просто нужно повернуться лицом к среднему и малому бизнесу. С его помощью можно было бы решить и многие другие проблемы горожан и города в целом.

У наших чиновников есть привычка с ходу обозначать, что любой проект требует бюджетных вложений. Зачастую это делается с прицелом на то, что можно будет откатить, отпилить, отщипнуть и т.д. Реально же очень многое можно сделать без привлечения государственных средств.

- Что еще нужно менять в городе?

- Необходимо поработать над градостроительным планированием, над многими архитектурно-планировочными решениями, инфраструктурой, элементарно побороть, наконец, грязь в городе. Многие понимают, откуда она берется, понимают и то, что если все делать по прописным правилам, тем же СНиПам, ее не будет. Но толком никто ничего для этого не делает.

Необходимо обеспечить безопасность в широком смысле - как перспективу благополучия, гарантий на будущее. Это работа и правоохранителей, и медиков, это нормальная организация дорожного движения, нормально функционирующие система образования и рынок труда и т.д.

В общем, именно мэрия должна работать над тем, чтобы жизнь горожан была комфортной - от проезда в общественном транспорте до достойного образования и работы. Сейчас же складывается впечатление, что в администрации города отвечают только за отопление, уборку территории… Подход изначально тупиковый.

- Как вам, кстати, работа мэрии по уборке снега?

- До 12 лет я жил в Новокуйбышевске и не видел, чтобы снег вывозили: его убирали в так называемый отвал - на газоны и открытые участки грунта. У нас огромная страна, дико вывозить снег, тратить на это деньги. Естественно, в плотной исторической застройке это надо делать, но сейчас город должен строиться с учетом того, что придется чистить снег и складывать его на улицах и во дворах, так чтобы он не мешал.

Песка и соли надо сыпать значительно меньше. Сейчас еще и их возим вместе со снегом на полигоны, топчем грязь и реагенты, убиваем окружающую среду и в конечном итоге отравляем самих себя... Между прочим, в том числе и в этом - одна из причин высокой заболеваемости населения.

- У вас есть программа развития Самары?

- Вы же понимаете, что для разработки программы нужно задействовать большое количество узких специалистов, требуется много времени.

Сейчас у меня есть две сформированные концепции. Их я в состоянии озвучить комиссии. При написании этих концепций анализировался опыт, уже применяемый за рубежом - в Испании, Швейцарии, Китае, Австралии. Нет смысла изобретать велосипед, уже десятилетия на благо людей работают готовые решения. Особого пути здесь нет.