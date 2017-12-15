При прорыве канализационного трубопровода в Тольятти сточные воды залили участки в с. Русская Борковка

В пятницу, 15 декабря, в 2:20 на ЕДДС Тольятти поступило сообщение от жительницы с. Русская Борковка о том, что на ее дачный участок стали поступать сточные воды, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

При осмотре места происшествия сотрудники чрезвычайных служб установили, что в районе с. Русская Борковка произошел прорыв канализационного трубопровода диаметром 1200 мм идущего из Тольятти.

Сливные воды залили шесть приусадебных участков и проникли в подвалы домов.

Прибывшие на место происшествия ремонтные бригады перекрыли задвижки на канализационном коллекторе, и с 10:20 до 12:30 проводилась откачка канализационных стоков с приусадебных участков при помощи двух мотопомп.

С 12:30 начата откачка стоков из подвалов жилых домов. Эвакуация населения не потребовалась.

Работы по устранению последствий прорыва канализационного трубопровода находятся на контроле сотрудников МЧС и представителей местного самоуправления.