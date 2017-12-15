При прорыве канализационного трубопровода в Тольятти сточные воды залили участки в с. Русская Борковка

В пятницу, 15 декабря, в 2:20 на ЕДДС Тольятти поступило сообщение от жительницы с. Русская Борковка о том, что на ее дачный участок стали поступать сточные воды, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
При осмотре места происшествия сотрудники чрезвычайных служб установили, что в районе с. Русская Борковка произошел прорыв канализационного трубопровода диаметром 1200 мм идущего из Тольятти.
Сливные воды залили шесть приусадебных участков и проникли в подвалы домов.
Прибывшие на место происшествия ремонтные бригады перекрыли задвижки на канализационном коллекторе, и с 10:20 до 12:30 проводилась откачка канализационных стоков с приусадебных участков при помощи двух мотопомп.
С 12:30 начата откачка стоков из подвалов жилых домов. Эвакуация населения не потребовалась.
Работы по устранению последствий прорыва канализационного трубопровода находятся на контроле сотрудников МЧС и представителей местного самоуправления.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...