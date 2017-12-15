За ветеранами ВОВ хотят установить юридическое шефство

В пятницу, 15 декабря, состоялось заседание общественного совета при областном ГУ МВД Самарской области, на котором были подведены некоторые итоги деятельности общественников за год.

"Общественный совет в Самарской области оказался жизнеспособным организмом, я был приятно удивлен", - отметил начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников.

Действительно, общественники в регионе проводят несколько масштабных акций.

Одной из них стала акция "Товарищ участковый в Самарской области": за время ее проведения члены общественного совета посетили 47 участковых пунктов полиции в разных уголках области, чтобы посмотреть, в каких условиях работают и принимают граждан участковые. Об имеющихся на местах проблемах докладывали руководству главка.

Открытость и доступность стражей порядка в Самарской области мониторили в рамках общественной компании "Гражданин и полиция" - это делалось по всей России, в разных регионах эффективность была то больше, то меньше. Активистов же Самарской области наградили благодарственными письмами Московской Хельсинской группы (известнейшей и старейшей правозащитной организации страны).

В профилактическом проекте общественного совета при ГУ МВД Самарской области "Пусть всегда буду я!", который в регионе запущен был еще в 2011 г., уже приняли участие более 20 тыс. детей и подростков, в рамках этого проекта проведено более 50 фестивалей здорового образа жизни.

По словам председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александра Шахова, в мае 2017 г. в регионе была также прошла акция "Юридическая помощь ветеранам Великой Отечественной войны", в рамках которой были проведены беседы с ветеранами и их родственниками из списка совета ветеранов. Каждому из них предложена бесплатная юридическая помощь в виде консультаций. Консультирование приводилось силами адвокатов ПАСО. Общественники предлагают сделать акцию постоянно действующей и установить над ветеранами юридическое шефство.