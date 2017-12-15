За ветеранами ВОВ хотят установить юридическое шефство

В пятницу, 15 декабря, состоялось заседание общественного совета при областном ГУ МВД Самарской области, на котором были подведены некоторые итоги деятельности общественников за год.
"Общественный совет в Самарской области оказался жизнеспособным организмом, я был приятно удивлен", - отметил начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников.
Действительно, общественники в регионе проводят несколько масштабных акций.
Одной из них стала акция "Товарищ участковый в Самарской области": за время ее проведения члены общественного совета посетили 47 участковых пунктов полиции в разных уголках области, чтобы посмотреть, в каких условиях работают и принимают граждан участковые. Об имеющихся на местах проблемах докладывали руководству главка.
Открытость и доступность стражей порядка в Самарской области мониторили в рамках общественной компании "Гражданин и полиция" - это делалось по всей России, в разных регионах эффективность была то больше, то меньше. Активистов же Самарской области наградили благодарственными письмами Московской Хельсинской группы (известнейшей и старейшей правозащитной организации страны).
В профилактическом проекте общественного совета при ГУ МВД Самарской области "Пусть всегда буду я!", который в регионе запущен был еще в 2011 г., уже приняли участие более 20 тыс. детей и подростков, в рамках этого проекта проведено более 50 фестивалей здорового образа жизни.
По словам председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александра Шахова, в мае 2017 г. в регионе была также прошла акция "Юридическая помощь ветеранам Великой Отечественной войны", в рамках которой были проведены беседы с ветеранами и их родственниками из списка совета ветеранов. Каждому из них предложена бесплатная юридическая помощь в виде консультаций. Консультирование приводилось силами адвокатов ПАСО. Общественники предлагают сделать акцию постоянно действующей и установить над ветеранами юридическое шефство.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.