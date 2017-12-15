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Общество

Эксперты премии "Серебряный Лучник-2017" оценят проекты в 11 номинациях

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Определен состав экспертного совета регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Самара. Эксперты приступят к оценке проектов в 11 номинациях в конце декабря.

"Авторитетное жюри - гарант честной и профессиональной оценки конкурсных работ, что чрезвычайно важно для статуса премии", - отмечает Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции регионального этапа Национальной премии "Серебряный Лучник" - Самара.

В составе жюри - 16 экспертов. В частности, проекты участников регионального "Лучника" будут оценивать Елена Харитонова, директор по связям с общественностью Поволжского филиала ПАО "МегаФон", Владимир Громов, начальник управления по стратегическим коммуникациям "Т Плюс Самара", Денис Князев, заместитель председателя Самарского регионального отделения ВПП "Родина" по связям с общественностью. Большая численность и широкий профессиональный состав совета позволяют обеспечить максимальную объективность премии.

В жюри вошли не только специалисты в сфере общественных связей, но и профессионалы в сфере социологии (Ольга Олисова, заместитель председателя правления Исследовательской группы "Свободное мнение"), образования (Елена Яшина, директор центра корпоративного развития СГЭУ, Лариса Тютелова, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета), организации ивентов (Ольга Борисова, руководитель Национальной премии "Золотой пазл - лучший ивент-проект"), СМИ (Людмила Шидловская, шеф-редактор радиостанции "Эхо Москвы" в Самаре, Вера Власова, генеральный директор "Коммерсантъ-Волга").

К самарским экспертам присоединяются эксперты федерального "Лучника": Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник", Дмитрий Смиркин, PR-директор компании "Parallels" (г. Москва), Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона ООО "Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг" (г. Екатеринбург), Кермен Манджиева, директор департамента по связям с общественностью Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон" (Санкт-Петербург), Геннадий Шаталов, президент премии RuPor (г. Воронеж).

"Я являюсь членом экспертного совета уже пять лет. Важно, что премия развивается, следуя за актуальными тенденциями рынка, что и позволяет ей столько лет оставаться наиболее авторитетной в области развития общественных связей", - прокомментировал Сергей Силантьев, исполнительный директор информационного портала "Волга Ньюс", член жюри регионального этапа "Серебряный Лучник" - Самара.

Информационную поддержку регионального этапа оказывают ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", "Самарская газета", радио "Эхо Москвы" в Самаре.

По всем вопросам, связанным с участием в региональном этапе премии "Серебряный Лучник", можно обращаться в агентство коммуникаций "ПРАТОН" по тел.: 8 (846) 33-33-33-8, 8 (927) 609 76 39.

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