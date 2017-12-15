Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона

В четверг, 14 декабря, в Белгороде подведены итоги конкурса среди российских университетов на право участвовать в приоритетном проекте "Вузы как центры пространства создания инноваций". Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов.
По результатам отбора 51 вуз признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором находится. Среди них - Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет.
Напомним, в 2017 г. в рамках реализации приоритетного проекта правительства РФ "Вузы как центры пространства создания инноваций" Министерством образования и науки Российской Федерации проводился отбор образовательных организаций высшего образования по созданию центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Приоритетный проект направлен на включение университетов в решение задач устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ. Паспорт проекта утвержден президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре 2016 года.
Основные направления деятельности университетских центров будут заключаться в формировании привлекательной социальной среды и повышении качества жизни населения, использовании потенциала исследований и разработок, обеспечении доступа к современным технологиям, развитии в регионах отраслей экономики знаний, создании предпосылок и условий для структурного обновления экономики регионов.
Цель проекта - обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 г. не менее пяти, а в 2025 г. - не менее десяти ведущих российских университетов; создать в субъектах Российской Федерации в 2018 г. не менее 55, а в 2025 г. не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов.
Заявки для участия в конкурсе подали Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный экономический университет.
Перечень образовательных организаций высшего образования, признанных университетскими центрами инновационного, технологического и социального развития регионов (в соответствии с заявленной направленностью):