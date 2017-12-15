Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона

В четверг, 14 декабря, в Белгороде подведены итоги конкурса среди российских университетов на право участвовать в приоритетном проекте "Вузы как центры пространства создания инноваций". Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов.

По результатам отбора 51 вуз признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона, в котором находится. Среди них - Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет.

Напомним, в 2017 г. в рамках реализации приоритетного проекта правительства РФ "Вузы как центры пространства создания инноваций" Министерством образования и науки Российской Федерации проводился отбор образовательных организаций высшего образования по созданию центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Приоритетный проект направлен на включение университетов в решение задач устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ. Паспорт проекта утвержден президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре 2016 года.

Основные направления деятельности университетских центров будут заключаться в формировании привлекательной социальной среды и повышении качества жизни населения, использовании потенциала исследований и разработок, обеспечении доступа к современным технологиям, развитии в регионах отраслей экономики знаний, создании предпосылок и условий для структурного обновления экономики регионов.

Цель проекта - обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность в 2018 г. не менее пяти, а в 2025 г. - не менее десяти ведущих российских университетов; создать в субъектах Российской Федерации в 2018 г. не менее 55, а в 2025 г. не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов.

Заявки для участия в конкурсе подали Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный экономический университет.