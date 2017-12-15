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Футбол Спорт

В Самаре откроется центр выдачи паспорта болельщика

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 декабря 2017 года в Самаре состоится торжественное открытие центра регистрации и выдачи паспорта болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.

В Самаре откроется центр выдачи паспорта болельщика В Самаре откроется центр выдачи паспорта болельщика
Фото: Дмитрий Бурлаков

Как сообщают в городской администрации, в открытии примут участие представители Минкомсвязи России, представители администраций субъектов Российской Федерации, а также Суперболельщики, которые были отобраны представлять всех любителей футбола своего города - организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ.

Торжественное открытие центра выдачи паспорта болельщика состоится в 12:00 в ТЦ "Сила Спорта" (Московское шоссе, 17).

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