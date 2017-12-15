19 декабря 2017 года в Самаре состоится торжественное открытие центра регистрации и выдачи паспорта болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.

В Самаре откроется центр выдачи паспорта болельщика Фото: Дмитрий Бурлаков