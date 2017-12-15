Лазушин и Соин покинули список травмированных "Лады"

Голкипер Александр Лазушин и форвард Сергей Соин покинули список травмированных и смогут помочь команде уже в первых матчах после паузы на российский этап Евротура.

Напомним, Лазушин находился в лазарете после матча в Челябинске в конце октября, а Соин угодил туда в конце ноября после домашней встречи с "Северсталью", сообщает официальный сайт клуба.