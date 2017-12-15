Смарфтоны Haier в интернет-магазине Tele2 на 10% дешевле

Tele2 сообщает об акции в онлайн-магазине и предлагает популярные модели смартфонов Haier по сниженной стоимости.
Посетители интернет-магазина Tele2 до 29 декабря 2017 года могут приобрести смартфоны Haier со скидкой 10%. Акция действует при покупке оборудования онлайн и при выборе доставки гаджета с помощью курьерской службы.
Скидка действует на следующие модели Haier: Aqua А42Р, Aqua А45, Terra Т50, Terra Т54Р. Для покупки смартфона необходимо оформить заказ в онлайн-магазине, указать промокод "ex_smart", дождаться звонка оператора и подтвердить заказ. Курьерская доставка осуществляется бесплатно в срок до шести рабочих дней с момента подтверждения заказа. Экономия при покупке составит от 350 до 700 рублей в зависимости от выбранной модели устройства.
В дополнение к смартфону посетители интернет-магазина Tele2 могут приобрести SIM-карту с запоминающейся комбинацией цифр, оформить заявку на переход со своим номером из сети другого оператора, ознакомиться с тарифными планами и узнать об услугах "Перенос остатков" и "Обмена минут на Гб".
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:
"Интернет-магазин для многих уже давно стал отличной альтернативой похода в салон связи. Мы видим стабильный рост популярности онлайн-шопинга среди наших абонентов. Это действительно удобно и просто, позволяет сэкономить много времени и в конечном счете приобрести необходимый товар не выходя из дома. В течение всего года мы много работали над расширением линейки устройств в онлайн-канале и сейчас там представлено свыше 60 различных моделей смартфонов в разной ценовой категории: от фирменных гаджетов Tele2 до флагманских моделей известных брендов".
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Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.