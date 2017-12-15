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Преступления Происшествия

Жителя Отрадного обвиняют в мошенничестве с квартирой родственника

ОТРАДНЫЙ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ранее судимого местного жителя. Ему вменяют два эпизода мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в 2013 г. мужчина обманом изготовил доверенность от имени своего родственника на его квартиру. В результате родственник лишился жилья, а приобретший квартиру и тоже введенный в заблуждение покупатель потерял 1,4 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Отрадненский городской суд.

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