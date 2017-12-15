Жителя Отрадного обвиняют в мошенничестве с квартирой родственника

Прокуратура Отрадного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ранее судимого местного жителя. Ему вменяют два эпизода мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в 2013 г. мужчина обманом изготовил доверенность от имени своего родственника на его квартиру. В результате родственник лишился жилья, а приобретший квартиру и тоже введенный в заблуждение покупатель потерял 1,4 млн рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Отрадненский городской суд.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?