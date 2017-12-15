Самарец пытался помириться с бывшей сожительницей, но в итоге ограбил ее

В Самаре полицейские задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудница магазина, расположенного на ул. Чекистов, сообщила правоохранителям, что бывший сожитель отобрал у нее мобильный телефон и золотое кольцо.
Как выяснилось, мужчина неоднократно устраивал скандалы из-за решения женщины расстаться с ним. По версии полиции, в этот раз самарец пришел к бывшей сожительнице на работу около 9:00, чтобы попытаться помириться. Но, получив отказ, он ударил возлюбленную и отобрал у нее телефон и золотое кольцо.
Мужчину нашли у одного из друзей. Как сообщает полиция, при задержании он пытался спрятаться сначала на балконе, а потом в санузле. Похищенное изъято. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?