Самарец пытался помириться с бывшей сожительницей, но в итоге ограбил ее

В Самаре полицейские задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудница магазина, расположенного на ул. Чекистов, сообщила правоохранителям, что бывший сожитель отобрал у нее мобильный телефон и золотое кольцо.

Как выяснилось, мужчина неоднократно устраивал скандалы из-за решения женщины расстаться с ним. По версии полиции, в этот раз самарец пришел к бывшей сожительнице на работу около 9:00, чтобы попытаться помириться. Но, получив отказ, он ударил возлюбленную и отобрал у нее телефон и золотое кольцо.

Мужчину нашли у одного из друзей. Как сообщает полиция, при задержании он пытался спрятаться сначала на балконе, а потом в санузле. Похищенное изъято. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.