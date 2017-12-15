Самарская область и Госкорпорация Ростех подписали соглашение о сотрудничестве

В пятницу, 15 декабря, в Москве врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Чемезова за ту работу, которую Госкорпорация проводит на территории Самарской области.

"Думаю, все знают, в каком состоянии корпорация принимала предприятия. Большинство из них находилось в предбанкротном состоянии. Когда-то флагманы нашего ВПК были доведены "до ручки". И сегодня благодаря деятельности Ростеха мы можем вновь годиться развитием самых прогрессивных технологий и инноваций, но самое главное — быть спокойными за оборонный щит нашей Родины, — заявил глава региона.

Дмитрий Азаров отметил весомый вклад предприятий Самарского региона в защиту стратегических интересов страны. Заключение соглашения даст новый импульс этой работе.

"Для нас очень важно, что корпорация вкладывает инвестиции в предприятия, расположенные на территории Самарской области, нагружает новыми заказами, ставит амбициозные цели, которые заставляют трудовые коллективы отрабатывать новые технологические подходы и справляться с задачами любой сложности. В соглашении предусмотрено участие правительства Самарской области в разработке стратегии развития предприятий. Это крайне важно", — особо подчеркнул Дмитрий Азаров.

По мнению главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, эффективная работа по соглашению возможна только при деятельном участии руководства региона. "Самарская область — самый важный регион для Ростеха. Поэтому направления нашего сотрудничества, которые мы предусматриваем в соглашении — это совместное развитие наших предприятий, инвестиционные проекты. Все это, конечно, требует согласованных действий. Уверен, что наше сотрудничество состоится", — заявил Сергей Чемезов.

В этом году Госкорпорация Ростех отмечает десятилетие со дня основания. В нее входят 700 компаний оборонно-промышленного комплекса, а также в гражданских областях производства. Основу Ростеха составляет оборонная промышленность. Корпорация имеет 14 направлений работы, в том числе и гражданские. Прибыль в 2017 г. составила более 80 млрд рублей.

На территории Самарского региона успешно работают девять промышленных предприятий, входящие в Госкорпорацию. Среди них: АвтоВАЗ, АО "Авиаагрегат", ПАО "Кузнецов", АО "Металлист-Самара", "Самарский завод Экран" и другие. Их эффективная работа имеет огромное значение для развития не только нашего региона, но и всей страны.

Со своей стороны правительство Самарской области оказывает всестороннюю поддержку предприятиям, входящим в Госкорпорацию. Это предоставление налоговых льгот, подготовка кадров, выделение грантов и премий для работников, строительство арендного жилья, оказание содействия в улучшении инфраструктуры, сотрудничество в области науки, государственная поддержка за счет средств регионального бюджета.