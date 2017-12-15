"Ладья" во втором матче уступила "Толпару" - 1:3

В пятницу, 15 декабря, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" провела второй матч против "Толпара"

В первом периоде счет открыл форвард "Ладьи" Егор Алексеев - 0:1. Эта шайба оказалась единственной в этом игровом отрезке, хотя хозяева в середине периода остались на пять минут в меньшинстве (вскоре последовало удаление у гостей, и в меньшинстве уфимцы провели три минуты) после удаления до конца игры Андрея Голикова.

В начале второго периода "Ладья" получила численное преимущество в двух игроков, причем Ярослав Соколов заработал удаление на 5 минут и до конца матча. Использовать солидное численное преимущество тольяттинцы не смогли, а на 37-й минуте ход матча Александр Ренев и Алексей Пустозеров с интервалом в 40 секунд забросили две шайбы в ворота Руслана Ялбуева — 2:1.



В концовке, после тайм-аута, Алексей Алексеев заменил Ялбуева шестым полевым игроком, но за две секунды до финальной сирены Михаил Котляревский поразил пустые ворота, установив окончательный счет — 3:1 в пользу "Толпара", сообщает официальный сайт клуба.