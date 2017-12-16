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Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграл "Университет-Югру" - 69:55

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 декабря, в очередном матче баскетбольной суперлиги "Самара" принимала на своем паркете "Университет-Югру".

БК "Самара" обыграл "Университет-Югру" - 69:55 БК "Самара" обыграл "Университет-Югру" - 69:55
Фото: Максим АБРАМОВ

Поединок начался для хозяев очень непросто. Попаданий Артема Чеваренкова, Алексея Зозулина и Максима Числова было слишком мало, чтобы прочно завладеть инициативой и получить преимущество. Сургутяне, приехавшие в Самару без своего лидера, лучшего снайпера Суперлиги Николы Лепоевича, нисколько не растерялись. Они вели в счете большую часть стартового периода, и даже удачный выход на площадку Дмитрия Гусенкова, организовавшего пару удачных атак, не выбил их из колеи - четверть они оставили за собой, 13:20.

Вторую десятиминутку самарцы начали предельно внимательно в защите - четыре минуты гости не могли разжиться очками. Но этого хватило лишь на то, чтобы сократить разницу до минимума: 19:20 после мощного добивания Евгения Минченко. Сровнять счет и тут же выйти вперед нашей команде удалось за 3:42 до большого перерыва - Евгений Фидий завершил быструю атаку и точно пробил бонусный штрафной (27:26). Впрочем, концовку первой половины вновь активнее провели гости, и на большой перерыв команды ушли при счете 30:33.

В начале третьего периода болельщики немного заскучали - соперники за четыре минуты на двоих набрали четыре очка. Только к середине четверти дела в атаке у них наладились. Попал со средней "промолчавший" всю первую половину Алексей Голяхов, издали был точен Дмитрий Гусенков, но при всем этом вернуть себе лидерство самарцы смогли лищь за полторы минуты до конца периода - "2+1" от Максима Числова и 44:42 на табло. И тут же Максим отгрузил гостям трешку "в лоб", укрепив преимущество нашей команды.

Не останавливаясь, самарцы начали заключительный период с очередного прохода Числова, а Алексей Голяхов забил треху с фолом - 53:42 после 44 сыгранных секунд. Первые свои очки сургутяне набрали только спустя три минуты при счете 56:42. Но шестиминутный рывок хозяев 18:0 оказался решающим: получив двузначное преимущество, они больше инициативу уже не упускали. Точку в матче за 16 секунд до сирены поставил стремительно осваивающийся в основной команде Дмитрий Гусенков.

69:55 - в игре, которую сайт РФБ обозначил как "матч недели", "Самара" переиграла действующего чемпиона Суперлиги.

Уже в понедельник "Самара" вновь выйдет на паркет: в "МТЛ Арене" она примет "Новосибирск". Начало матча - в 19:00. Это будет последний домашний матч команды в уходящем году, сообщает официальный сайт клуба.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

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Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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