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Преступления Происшествия

Житель Ставропольского района оформил фиктивную прописку 12 нелегалам, пятеро из которых дети

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства, сотрудники полиции установили, что 44-летний житель с. Мусорка осуществил фиктивную регистрацию граждан по месту своего жительства, сообщает ГУ МВД по Самарской области. По данным стражей правопорядка, с 2013 г. подозреваемый зарегистрировал семь граждан России и их пятерых несовершеннолетних детей.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации", возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Существует такое понятие, как "резиновая квартира". В большинстве случаев собственники "резиновых адресов" не видят никакой опасности во временной прописке, или, по-другому, по месту пребывания граждан на территории своего жилья, ведь это регистрация на определенный срок.

 

Но на практике собственникам такого жилья следует знать, что граждане, имеющие фиктивную прописку, могут зарегистрировать по месту временного проживания своих несовершеннолетних детей. При этом согласие собственника не требуется. Этот факт подтверждает ст. 20 Гражданского кодекса и ст. 65 Семейного кодекса, которые разъясняется, что ребенок имеет право на проживание с одним из родителей. В дальнейшем у собственника такого помещения могут возникнуть трудности при отчуждении имущества. Собственнику придется обращаться в органы опеки.

 

Стражи правопорядка напоминают, что фиктивная регистрация — незаконная прописка гражданина РФ или фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, лица без гражданства по месту пребывания или по месту жительства влекут за собой уголовную ответственность. Санкциями статей 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ предусмотрены наказания в виде: наложения штрафов в размере до 500 тыс. руб., лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишение свободы на срок до трех лет.

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