Житель Ставропольского района оформил фиктивную прописку 12 нелегалам, пятеро из которых дети

В ходе оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства, сотрудники полиции установили, что 44-летний житель с. Мусорка осуществил фиктивную регистрацию граждан по месту своего жительства, сообщает ГУ МВД по Самарской области. По данным стражей правопорядка, с 2013 г. подозреваемый зарегистрировал семь граждан России и их пятерых несовершеннолетних детей.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации", возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.