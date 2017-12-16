16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Разглашение налоговой тайны сотрудником ФНС в Тольятти привело к возбуждению уголовного дела Самарская область заняла первое место по количеству нераскрытых дел о даче взяток В Самаре неизвестный в маске вытащил из иномарки сумку с валютой В Мордовии перед судом предстанет тольяттинец, более 20 лет находившийся в розыске за убийство трех человек Самарец три года грабил хозяйку коттеджа, где работал охранником

Преступления Происшествия

В Самаре одного подростка подозревают в ограблении другого

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 202
Версия для печати

В Самаре 14-летнего подростка подозревают в ограблении сверстника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

С заявлением в полицию обратилась 43-летняя местная жительница, которая сообщила, что несколько часов назад ее сын стал жертвой преступления. После встречи со злоумышленником, несовершеннолетний лишился мобильного телефона. В ходе опроса 14-летний подросток рассказал, что около 15:00 он проходил мимо одного из домов на пр. Ленина. В этот момент сотовый телефон находился в руках. Неожиданно к нему подбежал парень и вырвал гаджет из рук, после чего скрылся во дворах. По словам потерпевшего, нападавшему на вид было около 15 лет.

Сотрудники органов внутренних дел направили ориентировку с приметами разыскиваемого всем наружным службам полиции. Стражи правопорядка начали проверять на причастность к грабежу несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. Итоги проверки показали, что преступление мог совершить учащийся одной из самарских школ, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее он попадал в поле зрения сотрудников органов внутренних дел за совершение мелких хищений.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Доn Pеdrо 23 октября 2017 18:31 Следователи задержали заказчика убийства боксера Еремеева

Зам атамана-член ОПГ ?

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31