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Общество

Помочь нуждающимся просто. Просто подарите им свои вещи

18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителям Самары ничто человечное не чуждо. Многие из нас стремятся оказать посильную помощь малоимущим. Кто-то сотрудничает с благотворительными фондами, кто-то помогает детским домам. Одни жертвуют деньги, другие готовы передать в дар столь необходимые длякого-то вещи, технику, продукты и т. д.

Фото: http://www.melarin.ru

Один только пример: самарский благотворительный проект "БлагоДарю" с января 2016 по ноябрь 2017 года передал нуждающихся гражданам более 14,2 тысяч вещей и еще порядка 11,5 тысяч — организациям социальной помощи.

Акции по сбору вещей, которые могут пригодиться кому-то из жителей Самары, периодически проводятся в торговых центрах города. Тем не менее далеко не все могут найти время для того, чтобы элементарно дойти до благотворительного контейнера. Да и с другой стороны, далеко не факт, что бывшая в употреблении, но все еще добротная техника, одежда или обувь подойдет людям, которым вы намерены их передать.

Человечество развивается, упрощает свою жизнь, и сегодня многие важные вопросы можно решать онлайн. Отдавать что-то на благотворительность и даже подыскивать для себя неплохие варианты вещей, которые будут готовы подарить вам, можно не выходя из дома. К примеру, электронная доска объявлений "Исковик" имеет опцию "дарения": на сайте можно оформить как предложение — что вы готовы подарить ненужную вещь, так и желание — принять что-либо в дар. При этом алгоритмы работы сервиса так устроены, что предложение само находит соответствующее ему желание, и наоборот.

К примеру, вы хотели бы получить в дар обувь, а кто-то готов ее отдать. Вы публикуете желание, и вам тут же приходит оповещение о том, что найдено совпадение, — если, конечно, объявление нужной вам категории уже имеется на сайте.

Чтобы оформить объявление "Желание", можно зайти на "Исковик" через соцсети или зарегистрироваться с помощью номера мобильного. В правом верхнем углу нажимаем "Подать объявление", выбираем между "Предложением" или "Желанием". Далее нужно заполнить категории, которых может быть несколько — смотря что вы хотите отдать или получить. Это важно, чтобы сервис мог подобрать вам именно ту вещь, на которую вы рассчитываете. При этом, если вы хотите отдать что-то бесплатно, то рядом с полем "Цена" нужно поставить галочку "Отдам в дар", иначе ваше предложение будет ранжироваться как "покупка". Аналогично и с оформлением объявления желания надо отметить галочку "Приму в дар".

Если же вы сами не знаете, чего ищете, то можно изучить объявления о дарении. На главной странице под поисковой строкой есть раздел "Интересные предложения", за ним идет "Обмен", а сразу за ним — "Даром". Нажимаем "Показать еще" и видим все объявления из этого раздела. К слову, на сайте есть заманчивые предложения, например повседневные летние туфли. Также можно забрать смартфон на запчасти.

А еще в этом разделе проще простого отыскать себе четвероногого друга. Милые котята и щенки различных мастей, возрастов, которые по тем или иным причинам рискуют остаться без дома — все тут. Кстати, среди них встречаются далеко не только беспородные. Один из пользователей сайта отдает в добрые руки двухгодовалого сфинкса, другой — французского бульдога с ветпаспортом и всеми необходимыми прививками. Кто знает, может быть совсем скоро эти милые создания станут чьим-то новогодним сюрпризом?

А вообще Новый год — самое время для подарков! Так почему бы не сотворить чудо для тех, кому это действительно нужно? На "Исковике" сегодня есть также и много "Желаний". К примеру, одинокая мама ищет детские зимние сапожки и не откажется от другой зимней одежды. Кому-то нужна бытовая техника в любом состоянии или же различные мелочи, необходимые для работы.

С помощью "Исковика" каждый из нас способен внести посильный вклад в благотворительность. Поэтому спешите делать добрые дела! Тем более, что для этого надо всего-то сделать пару кликов.

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