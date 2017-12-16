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Общество

В Самарской области вспоминали солдат и офицеров, погибших в горячих точках

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В губернии почтили память воинов, погибших в локальных конфликтах. К мемориалу на ул. Мичурина в Самаре пришли родственники, друзья, однополчане солдат и офицеров, не вернувшихся домой с войны.

Фото: Андрей Савельев

Афганистан, Ангола, Эфипопия, Сирия и Северный Кавказ - это далеко не полный перечень мест, где мужественно выполняли свой долг жители Самарской области. Собравшись у мемориала, ветераны боевых действий вспомнили своих товарищей, которые отдали жизнь на полях сражений. Затем была отслужена заупокойная лития о погибших воинах.

"Я был в Чечне и в первой, и во второй боевых кампаниях. Начинал воевать молодым лейтенантом в 1994 г. и не раз участвовал в разоружении бандформирований и других операциях. Награжден орденом Мужества и медалью "За Отвагу", - рассказал гвардии майор запаса Александр Коцюба. - Жители области внесли большой вклад в победу над теми, кто не желал единства нашей страны. Именно в нашем регионе, в пос. Кряж дислоцировался 81-й полк, который был перебазирован район Грозного и участвовал в его штурме. Эта часть тогда понесла большие потери. Здесь мы видим матерей погибших солдат. Для каждой из них потеря сына - великая утрата".

"Никогда не забудем имена тех, кто ценой своей жизни сохранил целостность России, - пояснил командир 81-го гвардейского полка в 1991-1995 гг. Александр Ярославцев. - Для нас было важно выполнить поставленную задачу, и ни о чем другом мы не думали".

Депутат Государственной думы РФ, Герой России Игорь Станкевич, который при боях в Грозном, будучи замполитом 81-го полка, после ранения командира и начальника штаба части взял командование соединением на себя, прислал телеграмму: "Мы помним всех, кого с нами нет, и выражаем благодарность семьям, воспитавшим настоящих защитников".

На митинге выступили представители многих общественных организаций. Они вспоминали самарцев, не вернувшихся с полей сражений, и отдавали должное их мужеству. А также говорили о необходимости вести патриотическую работу среди молодежи. На площади в тот день было много представителей военно-патриотических клубов и кадет. По их словам, для них люди, прошедшие войны, являются примером для подражания.

"Мы со скорбью приходим на площадь Памяти, где на мемориальных плитах высечены имена сотен самарцев, которые ценой своей жизни выполнили свой долг перед Родиной, - отметила председатель общественной организации "Комитет Чечня Самарской области" Светлана Сидоренко. - Многие из присутствующих на митинге потеряли близкого человека, и для них День памяти - особенный. Отголоски боевых кампаний до сих пор звучат в наших сердцах".

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к подножию памятника цветы. "Уже подошло время делать выводы из уроков прошлого, - подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области Юрий Иванов. - И конечно же, то состояние Вооруженных Сил, которое мы видим сейчас, было бы невозможно без тех усилий и жертв, которые были принесены в 1990-е годы".

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